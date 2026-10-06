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Básquet: el femenino inicia el camino en busca de la consagración

En el comienzo de la serie final, Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico Sportivo Avellaneda se medirán por la categoría A. Por la B lo harán Alba de Maciel Argentina y Sport Club Cañadense

6 de octubre 2026 · 19:04hs
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Los plantes de Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Náutico Sportivo Avellaneda que van por la final.

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El equipo femenino de Talleres de Villa Gobernador Gálvez tiene la expectativa de quedarse con el título.

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Náutico Sportivo Avellaneda dejó en el camino a Ben Hur y ahora aspira a lograr la consagración en la final.

Náutico Sportivo Avellaneda dejó en el camino a Ben Hur y ahora aspira a lograr la consagración en la final.

La fiesta del básquet femenino de la Asociación Rosarina se pondrá en marcha este miércoles por la noche. Es que será una jornada en la que cuatro equipos irán por el título, en las categoría A y B. Todo se desarrollará en el estadio cubierto del Club Atlético Rosario Central, a partir de las 20.

La jornada se abrirá con el primer juego de la categoría B, entre Alba Argentina y Sport Club Cañadense. Posteriormente se medirán Talleres de Villa Gobernador Gálvez, que logró acceder a la final del certamen, luego de cerrar la serie 2 a 1 frente a Regatas de San Nicolás, enfrentando a Náutico Sportivo Avellaneda.

Con enorme personalidad y las individualidades de sus jóvenes jugadoras pudo superar al durísimo equipo nicoleño. Las dirigidas por Paula Budini mostraron nuevamente el plus de poder remontar una serie que había comenzado adversa. Las presencias de Antonella Roca, Lupe Dinsmann y Angeles Maraventano fueron importantísimas en la etapa semifinal.

El equipo femenino de Talleres de Villa Gobernador Gálvez tiene la expectativa de quedarse con el título.

El equipo femenino de Talleres de Villa Gobernador Gálvez tiene la expectativa de quedarse con el título.

Del otro lado, Náutico Sportivo Avellaneda, “Las Panteras”, dio cuenta de Ben Hur para acceder a la gran final. Arrancaron dominando desde el inicio sacando una ventaja que les permitió llevarse el primer capítulo con un parcial de 18 a 9. Con Isabella Boullon y Guada Castelnuovo como figuras, las dirigidas por Guillermo Carrozo lograron aguantar el embate, estirando la ventaja y ampliando la diferencia en el último cuarto para volver a jugar otra final de la Primera A de la Rosarina. Las presencias de Pilar Sáez y María Angelina Marchi son de vital importancia en el equipo del norte de la ciudad.

Lo cierto es que son dos grandes equipos y vienen marcando el ritmo del básquet femenino de la zona en las últimas temporadas.

Por la Primera B

Alba Argentina de Maciel, “Las Gaselas” y Sport Club Cañadense. “Las Celestes”, abrirán la jornada de hoy, a partir de las 20. El equipo dirigido por Pablo Menecier barrió la serie tras haber vencido a Adeo, en condición de visitante en la ciudad de Cañada de Gómez por 80 a 23.

>>Leer más: Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y mantuvo un encuentro con los clubes

Las líderes de la tabla anual impusieron condiciones dominando el juego y el marcador de principio a fin. Entre las jugadoras más destacadas de Alba Argentina se encuentra su goleadora, Lara Carabajal y el invalorable aporte de Aldana Squaranti y Lara Vieiros.

Por su parte, el otro finalista será Sport Cañadense, que dejó en el camino a Unión de Arroyo Seco por 62 a 52 también barriendo la serie. La visita sacó diferencias en el primer cuarto. Zoe Wytrykusz y Ornella Chiurchiu son jugadoras destacadas en la formación celeste. El ganador de la final subirá a la A y el perdedor disputará un repechaje ante Central por otro lugar en la máxima categoría.

Un crecimiento sostenido en el femenino

El básquet femenino de la Asociación Rosarina atraviesa un momento de expansión y desarrollo, en concordancia con la política que ha interpretado la dirigencia local, teniendo en cuenta los informes que elabora la Confederación Argentina de Básquetbol. Lo que se está intentando es poner en valor una deporte que tuvo en otras épocas tuvo una actividad sorprendente. Es que cada club de básquet tenía su equipo femenino. De acuerdo con el informe de la Confederación Argentina de Básquet, hasta diciembre de 2024 se registraron oficialmente 8.729 jugadoras en las categorías formativas. Sin embargo, este número creció exponencialmente con el inicio del 2025, cuando se incorporaron más de 4.407 nuevas jugadoras menores de 13 años.

>>Leer más: Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Este crecimiento no es casualidad, sino el resultado de diversas medidas impulsadas por la Confederación Argentina de Básquet (CAB). Una de las principales acciones fue la reglamentación establecida para los clubes participantes de La Liga Federal, que ahora exige contar con equipos formativos femeninos en las categorías U11 y U13. Esto permitió la expansión de la base de jugadoras, consolidando una estructura más sólida para el desarrollo del básquet femenino a nivel nacional.

Náutico Sportivo Avellaneda dejó en el camino a Ben Hur y ahora aspira a lograr la consagración en la final.

Náutico Sportivo Avellaneda dejó en el camino a Ben Hur y ahora aspira a lograr la consagración en la final.

Equilibrio en las categorías formativas

El desglose de nuevas incorporaciones muestra una distribución equilibrada entre las categorías formativas. En la categoría U9 se sumaron 1.056 jugadoras, lo que representa un 23,96% del total de nuevas inscripciones. En la U11, el número fue aún mayor, con 1.863 jugadoras (42,27%), mientras que en la U13 se incorporaron 1.487 deportistas (33,74%). Este fenómeno es clave para el estímulo y la formación de futuras generaciones, fortaleciendo el semillero en el país.

Además de la aplicación de esta normativa, otro factor determinante en el crecimiento del básquet femenino en Argentina fue el reciente título obtenido por la selección nacional en el Campeonato Sudamericano de Mayores, disputado en Santiago de Chile (2024).

La consagración del seleccionado argentino generó un renovado interés en las niñas por practicar este deporte, incentivado también por una mayor cobertura mediática y el creciente apoyo de los principales medios de comunicación. Este fenómeno permitió que cada vez más jóvenes se sientan inspiradas por las figuras del básquet femenino, viéndolo como una opción real de desarrollo deportivo y profesional.

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