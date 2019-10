Nuevo tratamiento para cáncer renal avanzado

Se aprobó en la Argentina el uso de dos drogas combinadas para pacientes con esta enfermedad. Los signos de alarma. ¿Quiénes tienen más chances de sufrir esta patología?

Fumar, ser obeso, tener la presión arterial elevada, son los principales factores de riesgo para tener cáncer renal. En la Argentina, 5 mil personas reciben este diagnóstico cada año. Del 20 al 30 por ciento se entera que tiene la enfermedad cuando ya se encuentra en etapas avanzadas.

Ahora, acaba de aprobarse en el país el uso de una combinación de dos drogas para intentar frenar el desarrollo del tumor cuando ya quedan pocas opciones. Esta terapéutica suma inmunoterapia con terapia dirigida y ha logrado reducir el riesgo de avance de la enfermedad en un 30 por ciento, según manifestaron especialistas en la presentación del tratamiento, en Buenos Aires.

"Teníamos muy pocas alternativas para abordar el carcinoma avanzado de células renales. Este nuevo esquema nos da la posibilidad de ofrecerles un tratamiento de vanguardia a nuestros pacientes", dijo Juan José Zarbá, oncólogo.

El especialista explicó que el estudio que permitió la posterior aprobación de estas drogas demostró que "la combinación de avelumab (inmunoterapia) y axitinib (terapia dirigida) reduce en forma significativa la progresión de la enfermedad o la muerte y, aunque tiene algunos efectos adversos, no son tan complicados de afrontar como los que producen habitualmente las drogas para tratar el cáncer".

El esquema consiste en la toma de una pastilla cada 12 horas y un tratamiento endovenoso cada dos semanas.

El médico, que es jefe de oncología del Hospital Zenón Santillán, de Tucumán, comentó: "Estamos hablando de una enfermedad seria donde no había hasta el momento alternativas tan efectivas como ésta para enfrentarla. El cáncer de riñón avanzado, metastásico, tiene una tasa de sobrevida muy baja, por eso, la aparición de este tipo de terapias con mecanismos de acción tan innovadores nos alienta a pensar en que cada vez tendremos más y mejores opciones para intentar controlarla".

Características

El cáncer de riñón no es fácil de detectar a tiempo. Afecta a hombres y mujeres que por lo general pasaron los 55 años. No suele producir síntomas hasta que el tumor no tiene cierto grado de desarrollo y ocasionalmente se encuentra, por ejemplo, durante una ecografía que el paciente se va a hacer por otra dolencia. "No hay para esta enfermedad test de detección precoz, o análisis de sangre que puedan advertir su presencia. En general el paciente llega a la consulta porque tiene dolor persistente en la zona lateral de la espalda, porque se toca un bulto en esa misma región, porque siente fatiga, falta de apetito, porque aparece sangre en su orina o tiene fiebre que no cede. En esos casos es porque el cáncer ya tiene un tiempo de evolución", destacó el profesional.

Juan Pablo Sade, oncólogo del Instituto Alexander Fleming, del Hospital Universitario Austral y del Sanatorio Británico, de Rosario, dijo durante la presentación del nuevo tratamiento a la prensa, que la inmunoterapia (una de las patas importantes de esta combinación de drogas) es una verdadera revolución para enfrentar al cáncer. Pocas veces en la historia tenemos la oportunidad de asistir a un avance tan importante", remarcó.

A lo largo del tiempo —agregó— "la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, nos han dado distintas posibilidades para abordar los distintos tipos de cáncer, pero la inmunoterapia cambió el paradigma en oncología. Es un momento único y excepcional", enfatizó Sade.

El acceso a las terapias de alto costo es el gran desafío para la industria farmacológica y todo el sistema de salud. "En este caso Pfizer y Merck, que han desarrollado esta terapéutica para cáncer avanzado de riñón, están trabajando en contacto con los profesionales, las obras sociales, las prepagas, el sistema de seguridad social de todo el país para que los pacientes que lo necesitan puedan utilizar este esquema de drogas", aseguraron voceros de las compañías.

Durante la charla, los oncólogos hicieron hincapié en que las personas que reciben un diagnóstico de cáncer "sean tratadas por terapias avaladas por la ciencia, con efectos comprobados por estudios serios. Ninguna medicina llamada alternativa tiene sustento ni ha demostrado que pueda cambiar la evolución de la enfermedad", remarcaron.

Florencia OSINGLE_STRAIGHT_QUOTEKeeffe