Cuando la indignación y el miedo vencen a la información

¿Qué pasa cuando las creencias se imponen por sobre la evidencia científica? ¿Y con los medios que ponen en igualdad de condiciones la palabra de un médico a lo que sostiene un militante antivacunas? ¿Hay menos información o en realidad un bombardeo de noticias virales donde no importa su veracidad? Periodistas y divulgadores conversaron sobre el papel de la ciencia y la comunicación en tiempos de fake news, propusieron un fact checking de astrólogos y mejorar la forma de comunicar un hecho científico.

La charla "La ciencia no es ficción" se realizó a fines de noviembre en una de las salas del primer piso del Centro Cultural Kirchner (CCK), en una de las últimas actividades del tercer festival de no ficción Basado en Hechos Reales. La comunicadora Valeria Román fue la encargada de moderar el panel que compartieron el periodista científico Federico Kukso y la bióloga Guadalupe Nogués.

"¿Por qué los medios de comunicación difunden pseudociencias?", fue la pregunta que abrió el debate. Autor de Todo lo que necesitás saber sobre ciencia (Paidós) y miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, Kukso puso el foco en lo que llamó "la cocina del periodismo", atravesada hoy por la idea de "comunicación permanente", donde las audiencias son "bombardeadas por estímulos" a través de las redes sociales. "Vivimos en una época no tanto de información sino de indignación donde los contenidos que más circulan son los que generan odio o alegría", afirmó. Es en este contexto donde Kukso alertó que "ya no importa si (lo que se cuenta) es un hecho respaldado por la evidencia o si es o no cierto, sino que lo que importa es tuitearlo y comunicarlo". Y puso el ejemplo del actor Gastón Pauls, que fue noticia semanas atrás al declararse terraplanista y antivacunas. Para Kukso, el problema no es la persona, sino por qué los medios le dan entidad. Lo mismo —ejemplificó— cuando convocan como "expertos" a una numeróloga para hablar de salud pública o a un psíquico para hablar del hundimiento del ARA San Juan. Al respecto, el periodista científico preguntó por qué no hay fact checking (verificación de hechos) de lo que dicen los astrólogos y numerólogos: "No es muy complicado, uno agarra lo que dijo en los últimos diez años de cualquier astrólogo o astróloga y revisa que pasó y que no".

Respuesta emocional

Ante un público compuesto —entre otros— por periodistas, médicos y estudiantes, Guadalupe Nogués desmintió que falte información —por ejemplo— sobre la efectividad de las vacunas, pero que sin embargo "no estamos logrando, como ciudadanía, incorporar esa información para tomar mejores decisiones". Bióloga y autora del libro Pensar con otros: una guía de supervivencia en tiempos de posverdad (El Gato y La Caja), Nogués dijo que no hay personas que están exentas de las creencias sin evidencias. Y que entonces "cada uno de nosotros es una potencial víctima de la desinformación y un potencial victimario, porque podemos ser colaboradores de la desinformación".

Coincidió con Kukso en la descripción de una época de noticias efímeras en la que "nadie se acuerda lo que se investigó hace diez años" y donde "la respuesta emocional y rápida va en contra del estar alertas y fijarse si algo que nos llega es verdad o no, porque estamos inmersos en una cotidianeidad que va en contra de lo que necesitamos para chequear una información y saber si estamos incorporando o propalando información falsa".

Nogués también es docente y, en este sentido propuso también "enseñar mejor la ciencia, enseñar que no es un bodoque de resultados o conocimientos ya obtenidos sino una manera de averiguar cómo es el mundo y entender los fenómenos". Para la investigadora, tanto periodistas como educadores muchas veces fallan en la forma de comunicar la ciencia. Como cuando en un medio se difunde una novedad "sin mostrar el contexto, entonces aparece una noticia que dice que el café cura el cáncer y al tiempo otra que dice el café produce cáncer".

Sobre la difusión del trabajo científico, Kukso explicó que el rol del periodismo científico no consiste en ser los relacionistas públicos de las ciencias ni aplaudir a los investigadores sino contarla desde su contextualizacion y desde la indagación crítica. "Por ejemplo —dijo—, preguntar quién financia una investigación, porque no es lo mismo hablar de un estudio sobre diabetes si lo pagó Coca Cola".

¿Qué hacer?

Frente a las creencias que se imponen a las evidencias científicas o el consumo casi exclusivo de noticias que coinciden con el preconcepto que cada uno tiene sobre un tema, Guadalupe Nogués sostuvo que más allá del pedido de conciencia social a los dueños de los medios, cada persona tiene desde su lugar algo para hacer. Como consumidores de información, tratando de no distribuir o reenviar noticias sin chequear. "Si evitamos hacer cadenas de WhatsApp sería un ambiente mucho más limpio y saludable", evaluó.

Para Federico Kukso, así como existe en la escuela la formación ética y ciudadana, debería incorporarse una educación mediática que permita analizar el consumo de los medios y evitar caer en la mera indignación. En el camino contrario, instó a reconocer y apoyar a los periodistas que hacen un buen trabajo, sobre todo "en esta época donde medios expulsan a periodistas, suscribirse o apoyar con un retuit o una recomendación".

Una de las principales preocupaciones de Nogués es la postura y difusión de quienes cuestionan la eficacia de las vacunas, donde encuentra "una disociación muy grande entre lo muchísimo que sabemos de su seguridad y efectividad y la percepción de un sector de la sociedad". Pero también la decisión de los medios que le dan la palabra a un médico a favor de la vacunas y, por algún motivo, piensan que pueden presentar la voz contraria como si fueran cosas equivalentes: "Esto —advirtió— no es una cuestión ideológica donde puede haber ideas equivalentes en un mismo plano de igualdad que se contradigan entre sí, acá por un lado tenemos todo el consenso científico y por otro gente que desconfía de la vacunación e incluso milita contra eso".

En ese camino de diálogo y debate con "antivacunas", Nogués contó cómo fue aprendiendo a charlar con quienes sostienen esta postura, leyendo incluso bibliografía referida específicamente a qué tipo de comunicación es la que se recomienda desarrollar. A su entender, "la idea de que falta información en este contexto no es cierta, no es falta de información, todas las personas tienen a disposición datos que confirman que las vacunas funcionan y son seguras, pero eso no alcanza". Ante eso, dijo que la clave de esa comunicación basada en evidencia es que debe llegar de una manera "amorosa y de escucha", entendiendo que esa persona "tiene un miedo genuino".

En cuanto a los medios, señaló que deberían tener en cuenta tres factores al hablar de temas científicos: mucha experticia (que los periodistas vayan a congresos y se sigan capacitando), ver la relevancia del tema (no solo el click que puede generar la noticia) y cuidar la confianza (para evitar que se den "un tiro en el pie, minando la confianza que les tenemos los ciudadanos").