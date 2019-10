Las cosas tienen movimiento, es el título de una canción de Fito Páez, y el espíritu de 7.000 pasos, una comunidad que crece día a día impulsada por el psicólogo rosarino Federico Lande, quien se propuso que más personas dejen el sedentarismo.

En la Argentina las cifras son alarmantes: el 65% de los ciudadanos no hace ejercicio físico en forma regular. Frente a eso, Lande, que viene estudiando a fondo desde hace años cuáles son los mejores caminos para estimular a niños, adolescentes, jóvenes, adultos a hacer actividad física, decidió hacer algo bien concreto y con un objetivo claro. Y junto a un equipo de comunicación armó un espacio para informar, educar y contar historias vinculadas al movimiento, en todas sus formas. Están en Instagram y en Facebook, y también llevan el mensaje a espacios públicos. La propuesta incluye que las personas cuenten sus experiencias y que Lande pueda responder dudas y acercar consejos saludables.

Lo primero que destaca el terapeuta es que el movimiento se puede encontrar todos los días y en casi todos lados. No se trata necesariamente de anotarse en un gimnasio, hacer un deporte o sudar a más no poder en una clase de zumba. A quienes les guste, genial, pero si les cuesta engancharse con una actividad reglada o con horarios, no hay excusas, caminar es fácil para la mayoría de las personas, no cuesta plata y se puede hacer en muchos espacios y cualquier hora. “Propongo subir las escaleras en lugar de tomar el ascensor, bajarse dos o tres cuadras antes del colectivo, dejar el auto todo lo posible, salir al parque, a la plaza. Puede costar un poco al principio, pero una vez que uno vence sus propias resistencias, el cambio es muy positivo y los resultados pueden verse y sentirse...desde lo físico hasta el humor mejoran”, señala Lande.

Lidia se ata las zapatillas y posa feliz para la cámara. Cuenta que la actividad física es parte de su rutina y que no la cambia por nada. Su foto aparece en la cuenta de Instagram @7000pasos y en FB (con el mismo nombre). También, en esos espacios en la Red, pueden leerse los testimonios de muchos rosarinos y rosarinas que decidieron dar ese primer paso tan importante y empezar a moverse y que quieren compartir la experiencia. Avanzar y sostener la decisión, de eso se trata.

“Lo que planteo es una estrategia sencilla: aumentar de a poco el nivel de actividad física. En cualquier contexto. Tomar conciencia es fundamental, saber cuánto me estoy moviendo. Por eso propongo el uso del podómetro, que desde hace tiempo está en distintas aplicaciones de los celulares y que permite un registro diario de la cantidad de pasos que estamos haciendo. Hay gente que se sorprenderá para bien otros se darán cuenta de que son más sedentarios de lo que imaginaban. Ese primer registro, es clave”, dice Lande, autor de Psicología de la actividad física, un libro que propone herramientas para salir del sedentarismo, amigarse con el movimiento y modificar conductas que atentan contra la salud física y psíquica.

“La tecnología, que en cierto modo nos impulsa a movernos menos, pasar más horas frente a la compu o la tele, tiene su lado positivo. Yo me quedo con ese beneficio. Intento tomar todo lo que las investigaciones a nivel mundial han descubierto y desarrollado y por eso propongo el uso del contador de pasos, que es un buen estimulador de la caminata diaria. Ahora podemos encontrarlo en todos lados, en las pulsera o relojes específicos, en los celulares en aplicaciones gratuitas, pero la realidad es que se usa desde 1965”, cuenta.

“Les propongo que busquen en el celu la opción más simple, la que mide pasos, calorías gastadas y distancia. Es sencilla para todas las edades y no tiene costo extra. Con eso, lo primero es saber en qué situación estamos y después, empezar a sumar pasos diarios hasta llegar a los 7.000. No tiene que ser de un día para el otro. Es un cambio de hábitos y seguramente será gradual. Lo más complejo es sostenerlo, pero si pensamos en los enormes beneficios, no sólo físicos sino también emocionales y si nos sumamos a hacerlo con otros (amigos, familias, o compartirlo en comunidad) es absolutamente posible. Es muy lindo escuchar los testimonios y ver cómo las personas descubren las ventajas de la actividad física sostenida. Yo invito a todos los rosarinos y rosarinas a sumarse a este desafío”, remarca Lande.

El psicólogo menciona que es importante contar con un chequeo médico antes de iniciarse en la caminata, lo mismo que en toda actividad física. “Si bien dar más pasos suele no tener consecuencias negativas es bueno tener un examen físico para saber cómo están los valores de glicemia, colesterol, por ejemplo y cómo están nuestro corazón y nuestros huesos”, dice.

“La comunidad 7.000 pasos ya está en marcha pero al mismo tiempo es una construcción diaria. Es una acción específica y que, creo, llena vacíos que el Estado e incluso algunas instituciones no cubren. La vamos a hacer entre todos y eso es lo mejor”, enfatiza Federico Lande.