Matko Vidosevich: "El estrés no es gratis", la presión detrás de un cirujano de prestigio

El doctor Matko Vidosevich, reconocido oftalmólogo de Rosario, compartió en el programa "Negocios", conducido por María Laura Neffen, los detalles de sus importantes proyectos y su trayectoria profesional. El especialista destacó su búsqueda constante de superación, tanto en lo personal como en lo profesional, afirmando: "Soy una persona a la que le gustan los desafíos, me gusta mejorar en todas las áreas que puedo hacerlo". Hizo referencia a la herencia familiar, recordando que su padre, Olmer Vidosevich, también médico, fundó un sanatorio. Para Vidosevich, el éxito no es solo económico, sino "algo mucho más interno", precisando: "el éxito real es eso.
Su vocación por la oftalmología, según contó, no fue inmediata, sino que surgió de una serie de "casualidades" y una experiencia clave. Si bien inicialmente no se inclinaba por esta especialidad, un evento lo llevó a acompañar a una paciente a Buenos Aires para consultar con el doctor Ricardo Dodds, una eminencia en la materia. "Me enamoré de su forma de trabajar, muy humana", sostuvo Vidosevich, quien tras esa vivencia tuvo un "clic" y decidió ser oftalmólogo, con la premisa de atender con esa misma humanidad. Esta formación le permitió traer a Rosario la cirugía de retina, siendo un pionero en la ciudad, antes de fundar su propia clínica de microcirugía ocular, que creció exponencialmente.
Expansión y visión de futuro en oftalmología
El doctor Vidosevich también lidera el área de oftalmología del Grupo Gama, donde se realizan unas 400 cirugías por mes, y destacó la importancia de la inversión en tecnología de punta, principalmente alemana y estadounidense. Su filosofía de crecimiento se basa en tres pilares fundamentales: el recurso humano, la tecnología y la infraestructura. Ante la necesidad de expandir su clínica de Microcirugía Ocular, adquirió una histórica esquina en Corrientes y Catamarca, un edificio patrimonial que será restaurado para albergar una nueva clínica de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados, un tamaño que proyecta para las necesidades futuras de Rosario y su región.
En el ámbito de la investigación, el centro de Vidosevich ha logrado un crecimiento impresionante, pasando de dos a 110 pacientes en protocolos en menos de un año, gracias a una asociación estratégica y a la agilidad de la ANMAT para autorizar estudios. Este desempeño les permitió "empatar" en cantidad de pacientes a un médico referente en Estados Unidos, posicionando a la Argentina como un actor clave en la investigación oftalmológica global. El médico compartió el orgullo por sus hijos: Darco, médico oftalmólogo, medalla de oro de la UNR, y María Eugenia, médica, también medalla de oro de la UBA, quien colabora en investigación. Además, tiene un hijo menor que estudia administración de empresas.
A pesar de la alta exigencia de su profesión, que lo lleva a operar durante muchas horas y a sentir "estrés" por la responsabilidad con sus pacientes, Matko Vidosevich afirmó tener un buen equilibrio con su familia, a la que considera un pilar fundamental junto a su esposa María Eugenia, con quien lleva casi tres décadas. Su visión a futuro incluye la creación de una fundación, donde pueda "canalizar esa inquietud" de operar a "gente que no tiene recursos". Finalmente, al ser consultado sobre qué no negociaría en esta etapa de su vida, fue contundente: "no negociaría mi conciencia. O sea, lo que mi conciencia me dice, esto no está bien hacerlo".