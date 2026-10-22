Matko Vidosevich: "El estrés no es gratis", la presión detrás de un cirujano de prestigio

El doctor Matko Vidosevich , reconocido oftalmólogo de Rosario, compartió en el programa "Negocios", conducido por María Laura Neffen , los detalles de sus importantes proyectos y su trayectoria profesional. El especialista destacó su búsqueda constante de superación, tanto en lo personal como en lo profesional, afirmando: "Soy una persona a la que le gustan los desafíos, me gusta mejorar en todas las áreas que puedo hacerlo". Hizo referencia a la herencia familiar, recordando que su padre, Olmer Vidosevich , también médico, fundó un sanatorio. Para Vidosevich , el éxito no es solo económico, sino "algo mucho más interno", precisando: "el éxito real es eso.

Su vocación por la oftalmología, según contó, no fue inmediata, sino que surgió de una serie de "casualidades" y una experiencia clave. Si bien inicialmente no se inclinaba por esta especialidad, un evento lo llevó a acompañar a una paciente a Buenos Aires para consultar con el doctor Ricardo Dodds , una eminencia en la materia. "Me enamoré de su forma de trabajar, muy humana", sostuvo Vidosevich , quien tras esa vivencia tuvo un "clic" y decidió ser oftalmólogo, con la premisa de atender con esa misma humanidad. Esta formación le permitió traer a Rosario la cirugía de retina, siendo un pionero en la ciudad, antes de fundar su propia clínica de microcirugía ocular, que creció exponencialmente.

Expansión y visión de futuro en oftalmología

El doctor Vidosevich también lidera el área de oftalmología del Grupo Gama, donde se realizan unas 400 cirugías por mes, y destacó la importancia de la inversión en tecnología de punta, principalmente alemana y estadounidense. Su filosofía de crecimiento se basa en tres pilares fundamentales: el recurso humano, la tecnología y la infraestructura. Ante la necesidad de expandir su clínica de Microcirugía Ocular, adquirió una histórica esquina en Corrientes y Catamarca, un edificio patrimonial que será restaurado para albergar una nueva clínica de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados, un tamaño que proyecta para las necesidades futuras de Rosario y su región.

En el ámbito de la investigación, el centro de Vidosevich ha logrado un crecimiento impresionante, pasando de dos a 110 pacientes en protocolos en menos de un año, gracias a una asociación estratégica y a la agilidad de la ANMAT para autorizar estudios. Este desempeño les permitió "empatar" en cantidad de pacientes a un médico referente en Estados Unidos, posicionando a la Argentina como un actor clave en la investigación oftalmológica global. El médico compartió el orgullo por sus hijos: Darco, médico oftalmólogo, medalla de oro de la UNR, y María Eugenia, médica, también medalla de oro de la UBA, quien colabora en investigación. Además, tiene un hijo menor que estudia administración de empresas.

A pesar de la alta exigencia de su profesión, que lo lleva a operar durante muchas horas y a sentir "estrés" por la responsabilidad con sus pacientes, Matko Vidosevich afirmó tener un buen equilibrio con su familia, a la que considera un pilar fundamental junto a su esposa María Eugenia, con quien lleva casi tres décadas. Su visión a futuro incluye la creación de una fundación, donde pueda "canalizar esa inquietud" de operar a "gente que no tiene recursos". Finalmente, al ser consultado sobre qué no negociaría en esta etapa de su vida, fue contundente: "no negociaría mi conciencia. O sea, lo que mi conciencia me dice, esto no está bien hacerlo".