La Capital | Horacio Vargas

Horacio Vargas presenta su último libro con nuevas crónicas de Rosario

El domingo 18 a las 18, en la Feria del Libro. Lo acompañarán Reynaldo Sietecase y Sebastián Riestra."Postales de una ciudad" fue publicado por Homo Sapiens

17 de octubre 2026 · 16:17hs
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Horacio Vargas: por las calles rosarinas.

Horacio Vargas: por las calles rosarinas.
Horacio Vargas presenta su último libro con nuevas crónicas de Rosario

El periodista y escritor Horacio Vargas presenta el domingo 18 de octubre a las 18, en el cierre de la Feria del Libro de Rosario 2026, su nuevo libro Postales de una ciudad. Otras crónicas de Rosario(Homo Sapiens Ediciones). Acompañarán al autor los periodistas, escritores y poetas Reynaldo Sietecase y Sebastián Riestra.

Horacio Vargas es un periodista y escritor que se destaca por sus crónicas de no ficción, donde combina la realidad con un estilo literario. En Postales de una ciudad, reúne una serie de textos publicados en los diarios Página/12, Rosario/12, La Capital y la revista Barullo, y reproduce fragmentos de algunos de sus libros publicados.

Reynaldo Sietecase escribió a modo de prólogo en el libro: “Recordar requiere de un cronista sensible y eficaz, porque la memoria es más persistente que las piedras. Horacio Vargas cumple esas dos condiciones sobradamente. Es un narrador que no se apoya sólo en la nostalgia, es alguien que cuenta para comprender y en ese movimiento construye identidad. Y, lo más trascendente, cuenta bien. Estas crónicas son un ejercicio de recuperación emotiva y un registro esencial de una ciudad única”.

A MODO DE BIO

Horacio Vargas (Rosario, 1960)

Es periodista, escritor, productor discográfico y divulgador de la historia de Rosario. En 1987 fue convocado por Jorge Lanata para ser corresponsal de Página/12 en Rosario. Tres años después, en 1990, junto a Lanata y Pablo Feldman fundó Rosario/12, donde se desempeña como jefe de redacción (al cierre de esta edición).

Ha escrito seis libros: Fito Páez, la vida después de la vida (Homo Sapiens Ediciones, 1994, tres ediciones), El negro Fontanarrosa, la biografía (Homo Sapiens Ediciones, 2017, dos ediciones), Mi obra maestra, la momia argentina (Homo Sapiens Ediciones y UNR Editora, 2021, dos ediciones), Desde el Rosario (Homo Sapiens Ediciones, 2018, dos ediciones), Reutemann, el conductor (Homo Sapiens Ediciones, 1997) y Crónicas de Rosario (UNR Editora, 2015).

Ha compilado otros cuatro: Roberto Fontanarrosa, desde El Cairo (Homo Sapiens Ediciones, 2024), Las cosas tienen movimiento. A 40 años de la trova rosarina (Ediciones Santa Fe, 2022), Gente con swing I (Homo Sapiens Ediciones, 2018) y Gente con swing II (UNR Editora y Homo Sapiens Ediciones 2020).

En el marco del tricentenario de la fundación de la ciudad, la Municipalidad de Rosario editó en 2025 el libro de historieta La historia del Rosario, entre mitos y realidades, basado en su libro Desde el Rosario.

En radio condujo el programa de jazz “Gente con swing” en Clásica Rosario y Radio 2, y “El vespertino” en LT3. En televisión: “La conversación” por Señal Santa Fe-RTS.

En 2019, fundó la revista de cultura Barullo.

Desde hace 25 años dirige el sello discográfico BlueArt Records.

En el living de su casa tiene algunos trofeos: un Grammy Latino, el banderín con los colores de Central y varios vinilos de jazz.

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