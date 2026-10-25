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Balotaje voto a voto en Brasil: Bolsonaro sostiene una leve ventaja a Lula con más del 40% de los votos escrutados

La votación se extendió hasta las 19 por una decisión judicial de último momento. El Tribunal Superior Electoral reanudó el escrutinio para definir al próximo presidente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

25 de octubre 2026 · 20:21hs
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Balotaje voto a voto en Brasil: Bolsonaro sostiene una leve ventaja a Lula con más del 40% de los votos escrutados

Brasil entró este domingo en las horas decisivas de una elección presidencial que mantiene en vilo a toda América Latina. A las 19, hora argentina, finalizó el plazo extraordinario de votación del balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, después de una prórroga de dos horas ordenada por la Justicia. Con el cierre de las urnas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) quedó en condiciones de reanudar la difusión de los resultados oficiales para determinar quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. Así, y con el 41,58% de un total de 499.248 secciones electorales escrutadas, Bolsonaro obtiene 50,17% de los votos) frente al 49,83% de Lula.

La jornada tuvo un desenlace inesperado. Cuando el horario de votación estaba por concluir, a las 17, el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó extender el plazo hasta las 19 a raíz de denuncias por dificultades en el transporte público que habrían impedido a numerosos ciudadanos llegar a los centros de sufragio.

La medida alteró el cronograma electoral y obligó al TSE a suspender temporalmente el recuento de votos que ya había comenzado en algunos sectores del país. Finalmente, la Justicia aclaró que la prórroga se aplicaba únicamente a los establecimientos donde la votación todavía no había terminado, mientras que los votos de las urnas que ya estaban cerradas conservarían plena validez.

Concluido el plazo extraordinario, toda la atención se traslada al escrutinio electrónico, que permitirá conocer la evolución de la disputa entre el actual presidente, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), y el senador del Partido Liberal (PL), hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

A qué hora se conocerá el ganador del balotaje en Brasil

Antes de la prórroga, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, había estimado que el resultado de la elección podría conocerse entre las 20.30 y las 21 de este domingo, horario que coincide con el de Argentina.

Sin embargo, la extensión de la votación modificó las condiciones del escrutinio y podría demorar esa previsión. Por el momento, no hay una nueva hora oficial confirmada para anunciar al ganador.

La rapidez de la definición dependerá de la cantidad de votos procesados y, fundamentalmente, de la diferencia que exista entre los dos candidatos. Si el resultado es ajustado, será necesario esperar hasta que el avance del recuento permita establecer una ventaja matemáticamente irreversible.

Como referencia, en el balotaje presidencial de 2022 entre Lula y Jair Bolsonaro, la definición se produjo a las 19.58, cuando ya se había contabilizado aproximadamente el 98% de los votos.

Dónde seguir en vivo los resultados de las elecciones en Brasil

El escrutinio oficial puede consultarse minuto a minuto a través del portal de resultados del Tribunal Superior Electoral, que concentra los datos enviados desde las distintas regiones del país.

La plataforma permite conocer el porcentaje de votos obtenido por cada candidato, la cantidad de urnas escrutadas y los resultados desagregados por estados y municipios. También informa sobre los sufragios en blanco y nulos y la participación electoral.

Otra alternativa es la aplicación oficial Resultados, disponible para teléfonos celulares, que ofrece las mismas actualizaciones del organismo electoral.

Brasil utiliza urnas electrónicas que, una vez concluida la votación, generan boletines con los sufragios registrados. Esos datos se transmiten al sistema de totalización del TSE, lo que permite conocer los resultados con mayor rapidez que mediante el escrutinio manual.

Por qué se extendió dos horas la votación

La decisión de prorrogar los comicios fue adoptada por el juez Cristiano Zanin después de un reclamo de la coalición que respalda la reelección de Lula, por presuntas deficiencias en el transporte público.

La denuncia mencionó problemas en Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, tres municipios del estado de Bahía, donde la falta de colectivos habría dificultado el traslado de los electores.

La presentación llegó al Supremo Tribunal Federal cuando faltaba menos de una hora para el cierre de los comicios. Ante la urgencia, Zanin dispuso ampliar el horario de votación hasta las 19 en las secciones que todavía permanecían abiertas.

La resolución obligó al TSE a interrumpir momentáneamente la totalización y difusión del escrutinio. Según informó el organismo electoral, la recepción de los boletines electrónicos y la publicación de los resultados se reanudarían después de las 19.

Lula o Bolsonaro: cómo se define la segunda vuelta

El balotaje enfrenta al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca un nuevo mandato, con Flávio Bolsonaro, senador e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.

A diferencia de la primera vuelta, en esta instancia participan únicamente los dos candidatos que obtuvieron mayor cantidad de votos en las elecciones del 4 de octubre.

El próximo presidente será quien consiga más del 50% de los votos válidos, sin contabilizar los sufragios en blanco y nulos. No existe una diferencia mínima exigida entre ambos postulantes.

El ganador asumirá la Presidencia el próximo 5 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido por la Constitución brasileña.

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