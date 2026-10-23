Pullaro en Exphortar: "La horticultura tiene una potencialidad muy grande" El gobernador participó de la exposición integral y muestra dinámica que se desarrolló el miércoles y el jueves en Arroyo Seco, en el predio ubicado en el cruce de la ruta nacional 9 y la ruta provincial 26. 23 de octubre 2026 · 10:05hs

El gobernador Maximiliano Pullaro visitó la muestra Exphortar

El gobernador Maximiliano Pullaro participó el jueves de ExphortAr 2026, la exposición integral y muestra dinámica de horticultura que se desarrolló el miércoles y el jueves en Arroyo Seco, en el predio ubicado en el cruce de la ruta nacional 9 y la ruta provincial 26.

Organizada por la Agencia de Extensión Rural del Inta Arroyo Seco, con apoyo del gobierno provincial, junto a representantes de los sectores público y privado, la muestra reunió a productores, empresas y especialistas para promover la innovación tecnológica y la sostenibilidad en la producción de alimentos.

Valor agregado y empleo En ese marco, el gobernador destacó que “la horticultura es una producción intensiva que puede dar mucho más, porque cada hectárea puede ser una fuente de trabajo”. También explicó que “ tiene una escala que se puede desarrollar en nuestra provincia”.

“Hay gente que dedicó toda su vida a esto y que, en los últimos años, dejó de hacerlo. Es una producción intensiva que genera más recursos por hectárea y requiere más trabajadores, el valor agregado puede permitirnos generar muchos recursos para la provincia, es un nicho que tenemos que acompañar porque tiene una potencialidad muy grande. Santa Fe tiene todo para poder crecer: el campo, la industria y el desarrollo del sistema productivo”, señaló Pullaro.

Muestra única Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “esta muestra es única en el país. Además, tiene la particularidad de que funciona como un fideicomiso: hay productores que, junto con el Inta, desarrollan estas actividades de manera privada y con mucho esfuerzo. Los acompañamos porque producir alimentos frescos responde a una demanda. También anunciamos líneas de crédito del programa Sabores de Santa Fe”. También participó de la actividad el intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli.