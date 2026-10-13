El agro debate cómo producir más con un uso eficiente del agua

El Inta Manfredi será sede de la 9ª Reunión Internacional de Riego el 14 y 15 de octubre. Habrá experiencias productivas, herramientas de precisión y una recorrida a campo para conocer sistemas en funcionamiento

La eficiencia en el uso del agua, la incorporación de nuevas tecnologías y su impacto en los resultados productivos serán los ejes de la 9ª Reunión Internacional de Riego, que se realizará el 14 y 15 de octubre en el Inta Manfredi , Córdoba. El encuentro reunirá a investigadores, productores, empresas y especialistas nacionales e internacionales para compartir experiencias y analizar los desafíos del riego en distintos sistemas de producción.

Ignacio Severina, investigador del Inta Manfredi, anticipó que el programa abarcará desde el panorama económico y climático hasta el uso de inteligencia artificial, teledetección y gemelos digitales para gestionar el riego a escala de lote.

La primera jornada comenzará con experiencias productivas en cultivos extensivos e intensivos, con especial atención a la incorporación de tecnología de precisión y herramientas de análisis para mejorar las decisiones de manejo.

Referentes del Inta, Crea y Aapresid presentarán experiencias sobre el aporte del riego a los rendimientos y a los márgenes económicos de las empresas agropecuarias. También se abordará el manejo del agua y la nutrición en maíz, soja y trigo, mientras que distintas empresas expondrán avances en sistemas de pivote y soluciones para un uso más eficiente del recurso.

La segunda jornada estará dedicada a la sostenibilidad, las perspectivas económicas y el desarrollo tecnológico del riego, con experiencias de la región pampeana, la Patagonia y Brasil.

Recorrida a campo

Además de las presentaciones, el encuentro ofrecerá una recorrida a campo. “Los participantes podrán recorrer el circuito de innovación, una propuesta que permitirá conocer a campo diferentes tecnologías, ensayos y experiencias desarrolladas en la Estación Experimental Agropecuaria del Inta Manfredi y en convenio con empresas”, explicó Severina.

El circuito estará organizado en estaciones donde se podrán observar sistemas de riego en funcionamiento y conocer alternativas para mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía. La automatización, la precisión, la incorporación de energías renovables, la reutilización de recursos y el manejo inteligente del riego serán algunos de los temas de la recorrida.

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La propuesta busca conectar el conocimiento técnico con las necesidades de los establecimientos agropecuarios. Con la participación de investigadores, productores, proveedores y responsables de la toma de decisiones, el encuentro pondrá el foco en el agua como recurso estratégico para elevar los rendimientos y avanzar hacia una producción más eficiente y sostenible.