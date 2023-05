Wanda Nara tuvo un accidente de tránsito cuando iba a grabar Masterchef

"El señor estaba muy dolorido y Wanda se habría quedado hasta que llegó la ambulancia", precisó Pampito. Al tiempo que su colega Pablo Layus agregó: "El conductor no es un empleado de Wanda. Es un chofer de un servicio de traslados que contrató el canal".

Wanda luego contó lo sucedido

La empresaria se tomó unos minutos en medio de las grabaciones de Masterchef y aclaró a través de sus redes sociales lo sucedido: "Para tranquilizar porque me están escribiendo un montón: el auto que me traía a las 7 de la mañana al canal, venía por Libertador camino a Martínez y el accidente, el señor de la moto, estaba del otro lado, pero justo veo el impacto y con mucha precaución, miré hacia atrás, me bajé automáticamente, fui una de las primeras en llegar y estaba este señor mayor tirado en el piso, que según lo que me pudo decir, su moto se resbaló, pero nada tenía que ver con el auto en el que venía yo".

Wanda aseguró que se vio relacionada con el accidente, ya que decidió asistir al hombre que había quedado tirado en el suelo: "Yo solo me bajé del auto a ayudarlo a llamar la ayuda, esperé a que llegara la ambulancia. Se me ve en una foto agarrándole la mochila, porque creo que él estaba buscando otro teléfono. Y eso es todo. Hice lo que hubiera hecho cualquiera, vi la moto impactar contra el piso y cuando se sacó el casco, vi que se trataba de un señor mayor que estaba muy asustado, temblando, lo traté de tranquilizar. Supongo y espero que esté bien".