Wanda Nara contó cómo sigue su tratamiento de salud en Turquía

Wanda Nara se encuentra en Turquía junto a su marido Mauro Icardi y su familia. La conductora decidió viajar a aquel país para mantenerse cerca de sus afectos mientras transita un momento difícil de salud. Después de la internación y el shock mediático en Argentina, donde trascendieron resultados de análisis y hasta diagnósticos, la ex “MasterChef” sigue ocupándose de su salud a una prudente distancia del ámbito local.

En estos días, Wanda abrió una caja de preguntas en Instagram para que sus más de 16 millones de seguidores le hicieran consultas. Por supuesto, alguien quiso saber: “¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate”. Como respuesta, Nara mostró una selfie donde se ve que le están sacando sangre del brazo. “Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos lo que me aman”, escribió en la imagen.

Wanda Nara salud Instagram La historia de Instagram con la que Wanda Nara contó que está siguiendo los tratamientos de salud en Turquía.

“La verdad que fue todo muy rápido para mí. Me hice un análisis que, como se supo porque se filtró, no salió como esperábamos. Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar”, contó Nara.