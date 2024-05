Viral: un hombre realizó una curiosa búsqueda de pareja en un viaje en tren

“Obviamente que trabajo no quiero porque trabajar es lo que no me gusta. No quiero trabajar y necesito plata, pero antes que necesitar plata necesito una pareja ”, comenzó Alejandro ante la mirada atónita del resto de los pasajeros.

Con su pedido, el joven continuó: “Ando buscando una pareja. Así que cualquier persona que esté soltera; no tenga hijos, porque no me gusta tampoco; y no tenga marido, me ofrezco 24/7. Sería 24 horas los 7 días de la semana”.