Una mujer le hizo una demanda a su pareja por no bañarse, y ahora él deberá resarcirla con 15 mil dólares

El particular caso sucedió en Turquía. El tribunal le concedió el divorcio a la mujer y le ordenó a su marido compensarla con una suma monetaria

Una mujer le hizo una demanda a su pareja por no bañarse, y ahora él deberá resarcirla con más de 15 mil dólares

Este particular caso llegó a la Justicia turca, la cual actuó de manera más que favorable para la mjustiujer. No sólo le dio la razón a la esposa, sino que también ordenó que su pareja debería compensarla con una suma monetaria por el "daño causado" por la falta de limpieza corporal. Esta situación judicial tan extraña llegó hasta los medios de comunicación turcos, y se hizo viral en los redes sociales, aunque no se compartieron los nombres de la pareja, en orden de preservar su privacidad.