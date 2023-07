Un rosarino ganó 6 millones de pesos en Los 8 Escalones: "Tuve muchísima suerte"

Ahora que ganó los 6 millones, Fermín es reconocido por la gente en la calle, y muchas personas se voltean a verlo si lo ven pasar: " Me gritan que soy un campeón y me buscan parecidos " cuenta. Con el premio, tiene la intención de irse de viaje a Costa Rica, lugar en el que ya estuvo previamente: "Fuimos con mi novia hace algunos años y teníamos la intención de volver, ahora se nos hizo realidad".

Pero ganar la competencia dos veces seguidas no fue una casualidad, el joven estuvo estudiando previamente y se preparó mucho antes de ir: "Un día antes me dijeron quiénes iban a estar en el jurado y los estudié un poco, la primera pregunta me la hizo Laura Ubfal y justo era algo de los Martín Fierro que había visto previamente" asegura, aunque aclara que en el programa "nunca sabés que pregunta podrían hacerte".

Al ser consultado por los nervios propios de participar en el programa, el estudiante aseguró que se mantuvo muy tranquilo, aunque hubo un momento particular que le despertó mucha tensión: "En una pregunta contesté mal y casi me dejan abajo en el primer programa. Hubo que votar para ver quien seguía, dos me votaron a mí y no lo podía creer, pero luego de debatirlo terminé pasando yo, tuve muchísima suerte".

Acerca de esto, el joven cuenta que tuvo siempre cerca una cábala muy preciada: "Mi mamá me dió una medallita de una virgen que estuvo en mi bolsillo todo el tiempo, cuando estaba nervioso la apretaba y me ponía tranquilo", relata el rosarino, que siente que le debe parte de su fortuna a ese objeto: "Me lo tatuaría en el pecho".

Esta noche, Fermín irá nuevamente al programa de El Trece, que se emite por El Tres, para intentar sumar 3 millones de pesos más a su premio acumulado. Con la cábala aún en su bolsillo, sostiene que está igual de confiado que siempre y que no le tiene miedo a nada.

