Toda la gloria para Nolan: "Oppenheimer" sumó siete premios Oscar

El Oscar a mejor actor protagónico fue presentado por Brendan Fresar, Nicolas Cage, Forest Whitaker, Matthew McConaughey y Ben Kingsley. Un lujo. Y el ganador fue el favorito en esa categoría: Cillian Murphy. “Soy un irlandés muy orgulloso”, dijo Murphy, y dedicó el premio a todos los que luchan por la paz en el mundo. Después de una larga trayectoria, Christopher Nolan finalmente ganó su primer Oscar con “Oppenheimer”. Nolan había sido nominado antes por “Dunkerque”, “Inception” y “Memento”.

La categoría más peleada de la noche, la de mejor actriz, terminó con Emma Stone como ganadora por “Pobres criaturas”. La otra gran favorita era Lily Gladstone (“Los asesinos de la luna”). Stone recibió el premio visiblemente emocionada y casi sin voz.

La estatuilla a mejor guión original, una de las categorías más competitivas, fue para la francesa Justine Triet y su marido Arthur Harari por “Anatomía de una caída”. El matrimonio de escritores se impuso a excelentes libretos como los de “Los que se quedan”, “Secretos de un escándalo” y “Vidas pasadas”. Y el premio a mejor guión adaptado se lo llevó Cord Jefferson por “Ficción americana”, película que no se estrenó en Argentina pero que está disponible en Prime Video. En este segmento se impuso a pesos pesados como “Oppenheimer”, “Barbie” y “Pobres criaturas”.

“Pobres criaturas” cosechó su primer Oscar en la categoría de peinado y maquillaje. Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston agradecieron especialmente a las estrellas de la película, Emma Stone y Williem Dafoe. Acto seguido ganó el segundo por diseño de producción, categoría en la que se impuso a “Barbie”. Y después también se llevó el de mejor vestuario. El galardón a mejores efectos visuales fue para la película japonesa “Godzilla: Minus One”. Es la primera vez que un film sobre este mítico personaje se lleva una estatuilla dorada.

2024-03-10 oscar Jessica Alba 79978416.jpg Jessica Alba

2024-03-10 oscar Da'Vine Joy Randolph 79978623.jpg Da'Vine Joy Randolph

2024-03-10 oscar Jennifer Coolidge 79978483.jpg Jennifer Coolidge

2024-03-10 oscar Billie Eilish, America Ferrera y Finneas O'Connell 79978120.jpg Billie Eilish, America Ferrera y Finneas O'Connell

El Oscar a mejor película animada fue para “El niño y la garza”, del maestro japonés Hayao Miyazaki, que debido a su avanzada edad (83 años) no estaba presente en la ceremonia. Miyazaki ya había ganado en la misma categoría en 2002 por “El viaje de Chihiro”. “El niño y la garza” venció a otra favorita en ese segmento: “Spider Man: A través del spider-verso”.

“Zona de interés”, la estremecedora película sobre el Holocausto dirigida por Jonathan Glazer, se quedó con el Oscar a mejor película internacional, venciendo a la española “La sociedad de la nieve”. En su discurso, Glazer se refirió a la actual guerra en la Franja de Gaza. “Zona de interés” también ganó en la categoría mejor sonido.

En vivo se interpretaron todas las canciones nominadas. Billie Eilish se lució con la intimista y conmovedora “What I Was Made For”, en un escenario muy despojado. Jon Batiste cantó “It Never Went Away” (de “American Symphony”) y Becky G hizo “The Fire Inside” (de “Flameen’ Hot”). Pero el que brilló sin dudas fue Ryan Gosling cantando su “I’m Just Ken” de la película “Barbie”. Con bailarines y coreo, Gosling protagonizó el momento más divertido de la ceremonia. De todas maneras, el Oscar a mejor canción se lo llevó Billie Eilish por “What I Was Made For?”.

Los premiados:

Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers")

Mejor corto animado: "War Is Over!"22:28 10/3/2024

Mejor largometraje animado: "El chico y la garza"

Mejor guión original: "Anatomía de una caída"

Mejor guión adaptado: "American Fiction"

Mejor maquillaje y peinado: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de vestuario: "Pobres criaturas"

Mejor diseño de producción: "Pobres criaturas"

Mejor película internacional: "Zona de interés"

Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr ("Oppenheimer")

Mejores efectos visuales: "Godzilla Minus One"

Mejor edición: "Oppenheimer"

Mejor corto documental: "The Last Repair Shop"

Mejor largometraje documental: "20 Days in Mariupol"

Mejor fotografía: "Oppenheimer"

Mejor cortometraje de acción en vivo: "The Wonderful Story of Henry Sugar"

Mejor sonido: "Zona de interés"

Mejor banda sonora: "Oppenheimer"

Mejor canción original: "What Was I Made For?", Billie Eilish y Finneas O'Connell ("Barbie")

Mejor actor: Cillian Murphy ("Oppenheimer")

Mejor director: Christopher Nolan ("Oppenheimer")

Mejor actriz: Emma Stone ("Pobres criaturas")

