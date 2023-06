"Tita y Rodhesia", un dúo clásico reunido en un show de improvisación

View this post on Instagram

¿Cuál fue el pedido más delirante que les hicieron?

Todos los pedidos son muy singulares y hay algo de lo disonante o polarizado de las propuestas que lo hace muy genial. Para una comedia musical nos pidieron que la pareja central sea un chico trans que baila flamenco y tiene un emprendimiento de choripanes veganos en la terraza, se enamora del administrador de edificios que es del Opus Dei y fanático del heavy metal. Imaginate la hermosura de ese mix. La función pasada pidieron una historia de amor entre un abogado de tribunales y un dragón. Cómo se resuelve lo fantástico con lo ordinario es el gran desafío y lo más divertido para ver y para jugar.

Si tuvieras que elegir un sentido en el que van los pedidos de los espectadores, ¿cómo lo describirías? ¿Hay algún tema, personaje o alguna situación que se reitere, que marque una tendencia?

Van variando siempre. A veces el público hace catarsis y quieren ver personajes cotidianos exacerbados, como un varón muy macho, patriarcal, egocéntrico y ansioso bien estereotipado o algunos personajes argentinos, tipo un colectivero, una bailarina de teatro de revistas, un paseador de perros. Depende mucho de cuánto se permita jugar el espectador y compartir su idea para que nosotras la materialicemos. El vínculo con el público es consensuado y respetuoso. Nadie pasa a escena, no les entrevistamos, no exponemos al espectador. ¡Nada de eso! Hay una idea asociada a que participar desde la platea es exponerse y ridiculizar y no queremos en absoluto eso. Sentimos que ese trato forma parte de una forma del pasado bastante burlona que no nos gusta para nada. Solo pedimos ciertas consignas que aceptamos y las agradecemos para ponerlas en el cuerpo y hacerlas ficción.

¿Hubo momentos de desborde o de situaciones en las que les costó retomar el control?

La técnica sostiene que aunque no haya texto escrito y ensayado hay andamiajes muy sólidos que tienen que ver con la estructura de las reglas de la impro. Además con Vale nos conocemos hace 20 años, crecimos juntas en la impro, nos conocemos mucho, confiamos y nos admiramos. Vale con más recorrido que yo en la impro, que generalmente estoy en obras de teatro más tradicionales, con textos, director, temporadas largas y mismos compañeros. Son modos de trabajar y reglas distintas las que ofrece el amplio abanico del teatro. El hecho que podamos mezclarlas y animarnos a una dramaturgia improvisada con un contenido vigente, era desafiante y lo fuimos construyendo juntas. Me gustaba la idea de hacer impro pero con un marco teatral, con personajes y algunas vigas de estructura. El mix de técnicas, un teatro más preparado y determinado, con la magia espontánea de la impro se fusionan con éxito.

¿Por qué eligieron los nombres de Tita y Rodhesia?

Porque son dos nombres muy populares que remiten a una identidad profundamente argentina. Nosotras estamos muy orgullosas de ser estas dos mujeres nacidas y criadas en Buenos Aires con todo el arrabal y el aroma que eso conlleva. El nombre lo improvisamos hace unos años cuando participamos como dueto de un match de impro y fuimos las únicas representantes mujeres. Había duplas como Pampero y Sudestada, que eran dos gauchos deconstruidos; Ratman y Bobin, dos torpes superhéroes del conurbano, y nosotras queríamos enaltecer el género y la época dorada de las mujeres del cine, del radioteatro y traer ese romanticismo con humor y aires modernos pero con una base fuerte y clásica. Y Tita siempre nos remite a la enorme Merello, inspiración total de trabajadora del arte y vanguardia máxima para su época.

El personaje de Rodhesia tiene un tono similar a los personajes de Niní Marshall. ¿Es un homenaje a esa referente del humor?

Hay algo de esa ingenuidad y torpeza criolla que comparten y las hacen deliciosas. Vale es una enorme comediante, actriz e improvisadora. Creadora de sus textos, poesías, rimas, canciones y espectáculos. Una mujer trabajadora en el arte de contar historias. Muy Niní. Es inevitable el homenaje.

El aspecto de Rodhesia recuerda a Rosie, la icónica imagen de la mujer con la leyenda “We Can Do It”. ¿Fue una inspiración, una referencia a algo que quisieron comunicar?

Sí, queremos transmitir esa fortaleza. Ponderar que el contexto histórico y social que vivimos en la actualidad es gracias a muchas personas y mujeres que abrieron el camino para que esta ola de feminismos siga creciendo cuestionando las viejas formas de un mundo patriarcal y desigual. Hacer teatro con algunos puntos de estos como disparador es poder exponerlo con humor y amor.