Taylor Swift creó un juego con Google para anticipar temas inéditos

Ya tenemos los nombres de las canciones from the vault de 1989!#1989TaylorsVersionpic.twitter.com/K27OwRP29F — Taylor Swift Argentina (@TayUpdatesARG) September 20, 2023

Acto seguido, aparecen una serie de letras mezcladas a modo rompecabezas con una pista, en general vinculada al álbum. Después de que fanáticos en todo el mundo se dedicaran a resolver más de 33 millones de estos enigmas, se abrió la "bóveda" ("the vault" en inglés) y se dieron a conocer los títulos de cuatro de las cinco canciones que habían sido compuestas para la versión original del disco pero que habían quedado sin publicar. Los nuevos temas son: “Is it over now?”, “Now that we don’t talk”, “Say don’t go” y “Suburban legends”.



Al interactuar con el juego, la voz de Taylor anuncia: “Lo lograste, abriste la bóveda de ‘1989 (Taylor’s Version). Me entusiasma mucho compartirles los títulos de las canciones de la bóveda. No puedo esperar a que las escuchen".