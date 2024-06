Susana Giménez y Antonela Roccuzzo compartieron palco en el partido de la selección argentina

Antonela Roccuzzo no se pierde un partido de la selección

La selección argentina sigue demostrando su poderío en la Copa América. Este sábado a la noche el equipo de Lionel Scaloni venció a Perú 2 a 0 con goles de Lautaro Martínez y pese que a Lionel Messi no fue de la partida, Antonela Roccuzzo estuvo en el Hard Rock Stadium.

La esposa del capitán argentino siempre dice presente y alienta al combinado albiceleste. Ubicada en un palco preferencial, la rosarina y su familia alentaron a La Scaloneta y, como no podía ser de otra forma, subió a su cuenta de Instagram una imagen de su hijo Ciro , el más pequeño de los tres, con la camiseta de su padre mirando el partido.

Sin embargo, no estuvo sola. En un video que circuló en la cuenta de X @chicodelasmillas , se vio como también Susana Giménez vio el partido y saludó al resto de los hinchas ubicados en palcos contiguos a donde ella estuvo ubicada.

Susana Giménez contó cómo se hizo amiga de Messi

En la previa del encuentro entre Argentina y Perú, Susana Giménez dialogó con Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, quienes relataron y comentaron por Telefe la victoria del conjunto nacional por 2-0.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos, en el fondo, y él estaba con sus amigos, con (Guillermo) Coppola, en otra mesa. Y no sé quién viene si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. ¡¿Qué?! ¡¿Messi?! Yo me quiero sacar una foto con Messi”, expresó Susana al rememorar la previa a la foto tan deseada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GustavisimoG/status/1807190647129915413&partner=&hide_thread=false En la previa del partido de la nada cae Susana Giménez hablando de Messi. Lo hermoso que es lo random. Mi amorrrrrr!!!! pic.twitter.com/rQFOy2rlCu — Gustavisimo (@GustavisimoG) June 29, 2024

Por último, Susana explicó cómo fue el encuentro con el capitán de la selección argentina: “Llego y ya me emociono, y le digo: ‘Hola, Messi. Qué placer’. Y me dijo ‘la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa, en una foto’”.