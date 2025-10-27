La Capital | Zoom | Los Palmeras

Sigue el escándalo de Los Palmeras: despidieron a los músicos y la marca está en disputa

El escándalo legal de Los Palmeras sigue escalando. Marcos Camino busca crear una nueva sociedad mientras Cacho Deicas pelea por el 50% de la marca

27 de octubre 2025 · 13:17hs
Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino fueron el alma de Los Palmeras

Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino fueron el alma de Los Palmeras

La ruptura de Los Palmeras marcó el final de una de las sociedades artísticas más emblemáticas de la música santafesina. Luego de décadas de éxitos, giras y clásicos que forman parte del ADN popular, Rubén Cacho Deicas decidió alejarse del grupo y comenzar una nueva etapa como solista.

Ahora, a meses del anuncio, un giro decisivo sacude el corazón de la cumbia santafesina: los músicos de la legendaria banda habrían sido despedidos de la empresa que sostenía al grupo, Palmeras Producciones. La noticia, revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, expone la crudeza de la crisis que atraviesa la banda, marcada por una profunda y no resuelta disputa entre sus líderes históricos.

Mientras la grieta entre Camino y Deicas se agrava, el impacto se traslada ahora al plano laboral y legal de los integrantes. "La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras", expresó Etchegoyen, detallando que "legalmente fueron despedidos" de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

La batalla por la marca y el futuro de la Banda

El conflicto no es solo artístico, sino que tiene una dimensión comercial crítica. Según la información, la marca Los Palmeras estaría próxima a vencer, y Cacho Deicas ya habría notificado a sus abogados para asegurar su 50% de la propiedad.

>> Leer más: La vez que Cacho Deicas se fue de Los Palmeras: qué pasó en el verano de 1984

En este tenso panorama, Marcos Camino ya estaría gestionando la rescisión de los contratos con los músicos bajo la estructura de Palmeras Producciones. La especulación apunta a que el líder del acordeón crearía una nueva empresa para recontratar a los instrumentistas y así dar continuidad al proyecto, pero ya sin la participación de Deicas.

"Habrá otra compañía que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho", deslizó Etchegoyen, sugiriendo la inminente formación de un nuevo proyecto musical que podría llevar el nombre de Los Palmeras, pero bajo una nueva estructura y sin una de sus voces fundacionales.

Cacho Deicas, el solista y el respaldo de la gente

Esta disolución corporativa ocurre semanas después de que Cacho Deicas anunciara su regreso a los escenarios como solista, un camino que inició tras su salida de Los Palmeras y una angustiante recuperación de un ACV.

El cantante habló con emoción en el streaming Un poco de ruido, revelando que fue el cariño y el apoyo incondicional de sus fanáticos el motor para seguir adelante. "Cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu", confesó Deicas, agradeciendo las "oraciones terribles" que lo ayudaron a "seguir luchando con este ACV".

>> Leer más: Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Mientras tanto, en Santa Fe —la cuna del grupo que llevó la cumbia santafesina a los escenarios del mundo— el tema sigue generando sorpresa y nostalgia entre los seguidores de la banda que supo unir generaciones a puro ritmo.

Cacho Deicas y una decisión inesperada

La salida de Deicas estuvo rodeada de rumores de tensiones internas y, si bien el propio cantante aclaró en redes sociales que no se trató de un problema de salud, nunca explicó del todo las causas. “Seguiré un nuevo rumbo”, expresó en un video que se viralizó, donde también agradeció a la banda el camino compartido.

En paralelo, el grupo anunció que el corista Pablo López pasaría a ser la nueva voz principal. El propio músico reconoció el peso de esa responsabilidad: “Uno siempre tiene sueños, pero en una banda tan emblemática uno lo ve lejano. Las circunstancias te ponen en lugares que uno no espera, pero estoy acá para lograr grandes cosas”, declaró en una entrevista televisiva.

Marcos Camino contó que sufrió depresión

El 25 de junio de 2025 quedó marcado como una fecha de quiebre en la música tropical argentina: Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, anunció oficialmente su salida de la banda tras más de medio siglo de historia. La noticia, que se venía anticipando desde el accidente cerebrovascular que sufrió a comienzos de año, generó conmoción entre los fanáticos y abrió un nuevo capítulo en la historia del grupo santafesino.

En las últimas horas, Marcos Camino rompió el silencio y reveló cómo vivió el alejamiento de su histórico compañero: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”.

El futuro de Los Palmeras

Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, habló con sinceridad sobre el impacto de la pérdida y al mismo tiempo defendió la continuidad del proyecto: “No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

Para el músico, el desafío es sostener la leyenda y honrar la historia de más de cinco décadas: “Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Los músicos con los que estoy ahora son los mejores en esta etapa de 52 años”.

Pese al dolor de la separación, la banda santafesina reafirmó su compromiso con el público: seguirán en los escenarios, con nuevas propuestas y con la certeza de que su música —esa cumbia que trascendió generaciones— seguirá sonando, aun cuando la voz de Cacho Deicas ahora se escuche en otros caminos.

Noticias relacionadas
Diego Velázquez protagoniza Escritor fracasado, la obra basada en un texto de Roberto Arlt que se podrá ver en Rosario este 1 de noviembre

Diego Velázquez llega a Rosario con una obra que pone a Arlt en diálogo con el presente

Rodolfo Cholo Montironi.

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Las Bandana, unidas ante la delicada situación de Lourdes.

Las Bandana hablaron sobre el caso de Lourdes Fernández: "Ni una más"

Poco después del lanzamiento de su segundo disco, Nina Suárez llega a Rosario en formato solista, en el marco de la fecha El pacto sensible

Nina Suárez vuelve a Rosario con sus canciones irresistibles

Ver comentarios

Las más leídas

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Lo último

Sigue el escándalo de Los Palmeras: despidieron a los músicos y la marca está en disputa

Sigue el escándalo de Los Palmeras: despidieron a los músicos y la marca está en disputa

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

La respuesta de Alpine sobre los intentos de Colapinto por superar a Gasly en México

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales

La ciudad siguió la tendencia nacional y buena parte del mapa se pintó de violeta. Provincias Unidas apenas logró el segundo lugar en un barrio

Elecciones en Rosario: cómo se repartieron los votos por barrios y seccionales
Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años
Política

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026
Información General

Reforma laboral: las claves del proyecto que el gobierno impulsa para 2026

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe
Política

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?
La Ciudad

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

LLA ganó en 16 de los 19 departamentos de Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

El nuevo Congreso: los nueve diputados nacionales electos por Santa Fe

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Quién es Agustín Pellegrini, el diputado de La Libertad Avanza de apenas 25 años

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Cerraron los comicios y empieza el suspenso: expectativa por un resultado que redefinirá el mapa político del país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Contundente triunfo de La Libertad Avanza: ganó la provincia de Buenos Aires y obtuvo más del 40% de los votos en todo el país

Ovación
Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México
Ovación

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Gran susto en la Fórmula 1: un piloto evitó una tragedia en el GP de México

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Un emotivo documental narra el presente del Patón Bauza, referente de Central

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Boca se pone al día ante Barracas Central en un partido pendiente: horario y TV

Policiales
Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada
POLICIALES

Tres adolescentes heridos en una balacera entre dos bandas en barrio Tablada

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Crimen en la zona sudoeste: asesinan de un disparo en la cabeza a un joven de 19 años

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Rafaela: comienza el juicio por el crimen de un joven apuñalado cuando se escondía entre pastizales

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

Seis detenidos con droga en un allanamiento en barrio Empalme Graneros

La Ciudad
Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática
La Ciudad

Juntan fondos para que chicos del Politécnico puedan ir a la Olimpiada Nacional de Matemática

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Cómo sigue el tiempo en Rosario: ¿se viene una semana fresca o calurosa?

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

Se registraron dos incendios de autos en los barrios Martin y Saladillo

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

No pudimos, pero sepan que no están solos, le dijo Caren Tepp al peronismo
Política

"No pudimos, pero sepan que no están solos", le dijo Caren Tepp al peronismo

Comprá, campeón: el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial
Economía

"Comprá, campeón": el dólar cripto se desploma y cae debajo del oficial

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street
Economía

Batacazo de Milei: las acciones argentinas vuelan hasta 16 % en Wall Street

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes nublado, ventoso y con la máxima en descenso

Javkin habló tras el triunfo de LLA: Rosario no quiere volver atrás
Política

Javkin habló tras el triunfo de LLA: "Rosario no quiere volver atrás"

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco
Política

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli ganó por muy poco

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo
Política

Córdoba: se confirma el triunfo de LLA y la derrota del schiarettismo

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires
Política

Bullrich cosechó el 50 % en la elección de senadores en ciudad de Buenos Aires

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %
Política

Otra victoria de LLA: en Entre Ríos el oficialismo se impuso con el 52 %

Romina Diez: La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios
Política

Romina Diez: "La Libertad Avanza es la alternativa, no hay escenario de tercios"

Balance positivo de Kicillof: De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno
Política

Balance positivo de Kicillof: "De 15 diputados, renovamos los 15 y sumamos uno"

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe
Política

Decepción en el búnker de Provincias Unidas tras los resultados de Santa Fe

Scaglia: Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más
Política

Scaglia: "Vamos a trabajar para que el kirchnerismo no gobierne nunca más"

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes
Política

Virginia Gallardo será diputada nacional por Corrientes

Estamos muy contentos, aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA
Política

"Estamos muy contentos", aseguró Karina Milei desde el búnker de LLA

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa
Política

Elecciones: qué pasa si no fui a votar y de cuánto es la multa

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia
politica

Votó el 66 % del padrón, la cifra más baja desde el retorno de la democracia

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman
Información General

Las perlitas: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador
Política

Santiago del Estero: el zamorismo arrasó la elección de gobernador

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe
Política

Baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe