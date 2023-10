Se tomó un colectivo por primera vez y su reacción se volvió viral

La chica no tenía idea de que se pagaba el boleto al subirse al colectivo. "Es un transporte público, los transportes públicos no se pagan", justificó

En la grabación, Martina, la autora del video, invitó a su hermana a compartir su experiencia en el colectivo. La respuesta que obtuvo no dejó de sorprender a todos. “Contá lo que acabás de decir recién”, instó Martina a su hermana. La joven reveló: “Me subí por primera vez a un colectivo y yo pensaba que no se pagaba”.

“¿Qué pensaste que era gratis, boluda?”, le preguntó en tono divertido. La respuesta de su hermana fue inolvidable: “Y sí, b…, es un transporte público, los transportes públicos no se pagan”. Ante las distintas preguntas de los usuarios Martina aclaró: “Relájense vive en Pinamar donde hay distancias cortas, puede ir hasta caminando al colegio”

El video tuvo más de 510 mil reproducciones en TikTok y superó los 67 mil likes. “Hay lógica en su teoría jajaja”, “Qué se haga Ley lo que dice porque ya me cansé de pagar el colectivo siempre jaja”, “Ojalá fuera así, no veo fallas en su lógica”, “En realidad en este momento el estado argentino está pagando el 90 por ciento del costo operativo del transporte público, es casi gratis”, “Un señor me preguntó en la calle a cuánto estaba el boleto y le dije que era del interior porque me dio vergüenza decirle que no tengo idea”, “Si lo comparás con el hospital público o la escuela pública tiene sentido”, “Qué sea presidenta”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.