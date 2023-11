"Sandro de Película Sinfónico", por el Día de la Música

“Me gustaría que muchos jóvenes que no lo vivieron lo conozcan. Y no sólo a Sandro el artista, sino también al hombre, porque Roberto Sánchez marcó una conducta y un estilo de vida con su caballerosidad y generosidad. Era muy especial en todo, tanto Roberto como Sandro”, dijo Olga Garaventa.

“Siento que estaría totalmente feliz y con una gran dicha porque siempre quiso devolverle a su público todo el amor que le dio. Él quería hacer un gran show en la 9 de Julio para despedirse de los escenarios, lamentablemente su salud no se lo permitió (falleció el 4 de enero de 2010, a los 64 años). Con esto creo que él se va a sentir realizado y feliz donde se encuentre”, agregó.

Garaventa dijo que el espectáculo contará con la voz original de Sandro y acompañado por la Orquesta B.A Pops, con 60 músicos en escena tocando en vivo y con los arreglos orquestales. Al mismo tiempo, se verán en pantallas gigantes imágenes de las once películas que protagonizó. “El 22 voy a ver el espectáculo por primera vez, igual que todos. Será un único concierto, que en 2024 saldrá de gira por nuestro país y América”, adelantó.

Show del Recuerdo Sandro de America

¿Sandro te contó en algún momento qué significaba el Luna Park para él?

Rober, porque yo hablo de Roberto, mi marido, no de Sandro, me contó que en su momento, cuando era jovencito, había ido y habían dado un recital y los habían corrido a monedazos. Se dijo que iba a volver, y cumplió su promesa 10 años después cuando volvió como solista en 1972, y sé que a los 25 años de su carrera estuvo otra vez ahí cumpliendo su magia (fue en agosto de 1988, con el espectáculo “25 años”). Eso me lo contaba con una sonrisa, lo de los monedazos en forma graciosa, con picardía, riéndose, y el haber podido cumplir con su promesa de volver diez años después, me lo decía muy feliz. A cada anécdota le ponía color, como diciendo: «Mirá lo que hice».

El miércoles es una fecha especial porque es el Día Nacional de la Música.

Sí, es una coincidencia hermosa, pero además el mes de noviembre es especial porque el 13 se cumplieron los 60 años del debut de Sandro con el disco (ese día salió a la venta su primer disco, el simple con “A esto le llamas amor”, la versión en español de “You Have the Nerve to Call this Love”, de Paul Anka, y “Eres el demonio disfrazado”, cover de “You Are the Devil in Disguise”, la canción que popularizó Elvis Presley). Me decía que ese numero no era malo, porque fue el día que se le abrió el paso a la magia. Y tanto fue así que un 13 fue el día en que nos casamos (el 13 de abril de 2007).

¿Hay algún aporte tuyo en la realización de este espectáculo?

Desde un principio di mi autorización porque Rober se merecía un espectáculo así. Fue un proyecto que se postergó por la pandemia, hasta que un día mi equipo me dijo: “¿Olga tomamos un café?”, y yo ya sé que cuando me dicen así es porque algo lindo se viene. Y ahí supe que se trataba de un show, con Sandro cantando, sus películas y la orquesta sinfónica dirigida por Damián y con la producción general de Angel. Y que sea en el Luna Park y el Día de la Música es el broche de oro.

¿Cómo lo recibieron las “nenas” de Sandro? ¿Te hicieron comentarios?

¡Están re felices las “nenas”! También con mucha expectativa y esperando que llegue el 22, hay gente que viene de todas las provincias y de otros países para reencontrarse con su voz, sus películas, y con esta novedad que es escucharlo con una orquesta sinfónica.

¿Qué imaginás que te diría Sandro sabiendo todo lo que va a suceder?

Me diría: “¡Olguita o Señora de mi corazón, ¡Gracias! ¡Gracias por esto, gracias por el respeto, gracias por saber llevar adelante lo que a mí me gusta y lo que a mí no me gusta!”. Sería un “gracias” con sus brazos abiertos. Y yo también les digo gracias a todos los que hicieron posible este sueño, gracias a todos por estar presentes el 22, es un “gracias” inmenso.