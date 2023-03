Robertito Funes Ugarte habló de la detención de Marcelo Corazza: "Es un tema de su vida privada"

“En el día de ayer se conoció la situación de Marcelo Corazza. Él trabajaba como productor de Telefe, empresa donde trabajo hace 7 años. Hubo un allanamiento en su casa y otras tres personas que están involucradas en un supuesto abuso sexual y trata de personas”, comentó en AM 990 Robertito, y añadió: “Marcelo Corazza fue detectado como una de las personas no proxenetas, sino que consumía este tipo de servicios dado por menores” .

"Yo soy el conductor de los viernes, de 'La noche de los ex', en 'Gran Hermano?. Me están consultando lo que yo pienso y lo que pienso es: es un tema privado de Marcelo Corazza, pertenece a su vida privada. Es perteneciente a la vida privada de él, es su tema particular y privado con la Justicia, de lo que se lo acusa", insistió el conductor de TV, y aclaró: "Telefe y Gran Hermano no tienen nada que ver y yo lo quería decir".

"Es una persona que trabajaba dentro del equipo de Paramount y que ha sido desvinculado momentáneamente", contó Robertito, quien luego de trascender sus declaraciones fue blanco de fuerte críticas. En el programa de chimentos "Socios del espectáculo", que en Rosario se ve por El Tre, Rodrigo Lussich.

Qué dijo Marcelo Corazza sobre su detención

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano realizada en 2001, actual productor del mismo programa y quien fue detenido acusado de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y la corrupción de menores, negó la acusación pero no quiso contestar preguntas ante el juez y el fiscal de la causa, informaron fuentes judiciales.

Corazza fue el primero de los cuatro detenidos en ser indagado esta mañana por el juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones, en los tribunales de la calle Lavalle 1170, tras lo cual permanecerá detenido acusado de los delitos de “asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores”.

“Hizo una breve exposición donde negó el hecho que se le imputa y luego se negó a continuar con la declaración y a contestar preguntas del juez y el fiscal”, dijo a Télam una fuente judicial vinculada al expediente.

La misma fuente informó que el siguiente imputado en ser indagado este mediodía será Andrés Fernando Charpenet, mientras que los otros dos, el misionero Francisco Rolando Angelotti -sindicado líder de la organización-, y Raúl Ignacio Mermet, serán indagados recién mañana.