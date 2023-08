Revelan el plan que tenían los padres de Wanda Nara para separarla de Mauro Icardi

La panelista Yanina Latorre reveló este jueves en LAM ( América TV) la conversación que hace unos meses mantuvieron los padres de Wanda Nara, Nora Colosimo y Andrés Nara, en el que ella le pide que hable con la hija de ambos sobre la inconveniencia de que siguiera junto a Mauro Icardi por algunas actitudes del futbolista que no le estaba gustando por su vehemencia. “Al principio Nora no quería que ella siguiera con Icardi porque él tiene un carácter... Y yo tengo textuales donde Nora te habla a vos y te pide ayuda el año pasado”, indicó la esposa del comentarista deportivo dirigiéndose al papá de la empresaria, quien estaba invitado en el estudio del canal.

Y luego Yanina Latorre leyó ese mensaje que Nora le envió a Andrés, donde le pide que trate de convencer a su hija que no viaje a Turquía: “Dice ‘es que Wan está amenazada, es que ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje, le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola y yo estoy acá y ninguno vemos ni oímos lo que pasa. Él como bueno es el mejor, pero como malo tiene mucha maldad’” .

Andrés Nara confirmó esa conversación: “En las parejas hay momentos. Es muy difícil, no sé de dónde sacaron eso... Sí, había muchas conversaciones, yo me ofrecí directamente y tuvimos una conversación. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas”.

"Hace unos meses no tengo buen vínculo con Nora. Yo siempre estuve presente y siempre me consultaba porque estuvimos mucho tiempo casados. Estuve ocho años y pico sin comunicación con Wanda", remarcó Nara.

"Mauro tiene mucho más carácter del que se ve públicamente, yo siempre dije que Wanda le tenía miedo y ella se enoja", amplió Yanina Latorre.

Andrés Nara confirmó la información y contó: "Yo hablé con Wanda, la veía nerviosa a ella y me preocupaba. Había conversaciones de pareja íntimas y quería ver hasta qué punto el problema. Se ve que había conflictos internos". Y sentenció: "No nos llevamos con Mauro, es mi personalidad y no voy a cambiar jamás y él tampoco, es un ida y vuelta".