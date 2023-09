Nicki Nicole revolucionó el Alto Rosario: "No hay nada mejor que estar en casa" La cantante rosarina mantuvo una charla abierta con el youtuber Boffe en el shopping y convocó a una legión de fanáticos que se acercaron a verla. 28 de septiembre 2023 · 11:37hs

Nicki Nicole sigue de paseo por la ciudad: ahora estuvo en el Alto Rosario y revolucionó el shopping con su presencia.

Nicki Nicole está en Rosario de cara a su show el próximo viernes 29 en el Anfiteatro, y sigue capturando la atención de todos a donde sea que va. Pasó por el Coloso del Parque, fue a renovar el carnet de conducir, estuvo en un parque de camas elásticas y este miércoles estuvo en el Alto Rosario, donde mantuvo una charla abierta con el youtuber Boffe.

En horas de la tarde, en el patio de eventos del shopping, la artista convocó a un puñado de fanáticos que se acercaron para ver la entrevista con el influencer, también rosarino, y si tenían suerte sacarse una selfie con su ídola. Nicki se mostró alegre y cómoda, y feliz de poder interactuar con sus seguidores y los medios locales.





"La verdad que cuando estoy acá en Rosario me siento muy tranquila. No siento presión, me siento en casa, la gente ya me conoce. Y la verdad que no hay nada mejor que estar acá. Estuve disfrutando mucho esta semana", afirmó Nicki durante la charla, en la que habló del proceso de producción de "Alma" y su vínculo con la música.

La artista destacó el respeto y el cariño de sus coterráneos, celebró el buen clima primaveral que le tocó para su visita, compartió que está aprovechando a pleno para comer sus helados y facturas favoritas (en su natal barrio de Echesortu), y hasta pidió que la gente disfrute del clásico el sábado.

Nicki Nicole se presentará este viernes 29 de septiembre en el Anfiteatro Municipal, para presentar su disco "Alma", con entradas completamente agotadas. Se trata del segundo show que la artista dará en su ciudad, desde la consolidación meteórica de su carrera en la música. Cuando anunció la fecha a fines de mayo, lo hizo con sus típicas palabras de amor a la ciudad: "vuelvo a donde todo comenzó, mi lugar en el mundo".



