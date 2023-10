Nicki Nicole comparó a Peso Pluma con un perro y después se retractó La cantante rosarina dio un ejemplo polémico para hablar de su vínculo con el mexicano y más tarde hizo una aclaración en redes sociales. 12 de octubre 2023 · 10:26hs

Nicki Nicole habló de su vínculo con Peso Pluma y la criticaron en redes por una comparación polémica.

Nicki Nicole y Peso Pluma van juntos de acá para allá. Recientemente, se los vio muy cercan durante y después de la ceremonia de los premios Latin Billboard, y el mexicano incluso acompañó a la rosarina durante su visita a la ciudad hace unas semanas. Si bien muchos asumen que son pareja, ellos no confirmaron que así sea.

Por supuesto, todos quieren la primicia sobre el vínculo entre dos de las figuras más destacadas del presente de la música urbana en español. Por eso, durante la visita de Nicki al podcast puertorriqueño "Molusco TV", la interrogaron sobre su relación con Peso Pluma, cuyo nombre no artístico es Hassan Kabande Laija. Como ha hecho en otras oportunidades, la artista respondió con evasivas y usó una comparación que indignó a muchos.





Messi se emocionó al ver a Nicki Nicole, Bizarrap y Peso Pluma en el Inter Miami Nicki Nicole y Peso Pluma se mostraron juntos en los Billboard latinos

"Somos amigos, está todo piola. No hay leyes ni nada", dijo primero. "Es muy difícil con la vida que tenés conocer a alguien y que la gente no se entere. El chabón me cae bien, yo le caigo bien", sumó. "Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué salís todo los días con un perro, es normal. No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero", expresó finalmente Nicki, abriendo la polémica.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMoluskein%2Fstatus%2F1712181692796903782&partner=&hide_thread=false Nicki Nicole revela todo sobre su relación actual con Peso Plumahttps://t.co/vx2qsa3CON — Molusco (@Moluskein) October 11, 2023 Cuando este fragmento de la entrevista se dio a conocer en redes, la criticaron ferozmente por considerar que se trataba de una falta de respeto a su colega. Algunos dijeron que este ejemplo daba cuenta de una actitud pedante de la joven cantante, mientras que sus fanáticos la defendieron asegurando que se trataba sólo de una confusión. Desde México, hubo quienes incluso plantearon boicotear el show que Nicki dará el próximo 2 de noviembre en el DF.





>> Leer más: Nicki Nicole y Peso Pluma se mostraron juntos en los Billboard latinos Ante semejante revuelo, Nicki salió a aclarar a través de Twitter: “Gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa por la pregunta. Pido disculpas si no se entendió bien lo quise quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien que quiero”, afirmó la rosarina. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNicki_Nicole19%2Fstatus%2F1711941644252020736%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1711941644252020736%7Ctwgr%5E60d823277e535a4e337f0203a966d70035a54c60%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rosario3.com%2Focio%2FNicki-Nicole-hablo-del-vinculo-con-Peso-Pluma-lo-comparo-con-un-perro-y-despues-aclaro-20231012-0003.html&partner=&hide_thread=false gente no saquen todo de contexto, solo quise dar un ejemplo pero me puse bien nerviosa x la pregunta

pido disculpas si no se entendió bien lo q quise decir, jamás le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a alguien q quieroooo — naiki (@Nicki_Nicole19) October 11, 2023