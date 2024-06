¿Nicki Nicole botinera?: la cantante rosarina estaría saliendo con un futbolista

En ese momento, y empujada por el revuelo mediático que provocó la situación por demás de embarazosa, Nicki no dudó en dejar al autor de "Ella baila sola". “Cuando no te cuidan y no hay respeto... Ahí es cuando decido no quedarme” , plantó bandera la cantante en ese momento.

La ruptura la inspiró al escribir el tema “Ojos Verdes”: “Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”.