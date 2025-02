Morena Rial y una vida marcada por el escándalo: de la adopción a la cárcel

Jorge Rial y Silvia D'Auro, después de varios años de matrimonio, decidieron ampliar su familia a través de la adopción. En 1999, Morena Rial llegó a sus vidas, y tiempo después se sumó Rocío Rial.

En varias entrevistas con América TV, la joven contó que su madre biológica, Azucena Luna, había vivido los últimos meses de embarazo en la casa de un familiar de D'Auro. Cuando llegó el momento del parto, la mujer se arrepintió de entregar a su beba, pero los trámites avanzaron con rapidez, y finalmente Morena pasó a llevar uno de los apellidos más conocidos del espectáculo.

Un año y medio después, la historia se repitió. Rocío Rial fue abandonada en la puerta de un hospital y un juez contactó a Jorge para preguntarle si quería hacerse cargo de otra niña. Sin dudarlo, el conductor aceptó. Hoy, "Chini", como la apodó cariñosamente, es su gran confidente, mientras que con More la relación está completamente rota.

Quién es la madre biológica de Morena Rial

En 2023, More Rial rompió el silencio en el programa A la tarde y confirmó que su madre biológica es de Tucumán y que tiene 46 años. "Sé que tengo tres o cuatro hermanos. A ella la tengo en las redes, pero con todos los quilombos no sé si estoy preparada para ir. Es una familia muy humilde y yo tengo un corazón muy grande, pero no estoy pasando ahora un buen momento como para poder ayudarlos, que es lo que intentaría", confesó.

Según su testimonio, descubrió la verdad gracias a Loly Antoniale, expareja de Jorge Rial. En una de sus tardes juntas, la mujer que le dio la vida la contactó por Facebook para contarle su historia. Esto desató un gran revuelo, ya que la modelo temió que quisieran llevársela. Además, More aseguró que su madre biológica la dio en adopción porque su progenitor había pedido que la abortaran.

La pelea que la alejó de Jorge Rial

Uno de los momentos más difíciles que atravesó fue su enfrentamiento con Jorge Rial, con quien tuvo idas y vueltas que incluyeron duros posteos en redes sociales y confesiones sobre su vida familiar. A esto se sumaron problemas de salud, cambios físicos notables y situaciones económicas que la llevaron a pedir ayuda públicamente en varias oportunidades.

Después de que su padre sufriera un infarto en Colombia, Morena Rial contó que estaba peleada con el conductor. Dijo que Jorge Rial le había reprochado que sus problemas de salud eran su culpa, que le había cortado el pago del alquiler y la mucama y que le cancelaba oportunidades laborales.

Morena Rial Jorge Rial Morena Rial, durísima con su papá Jorge: “Si le tiene que agarrar otro infarto, que le agarre”.

Algunos periodistas afines a Rial dejaron trascender que la única intención de la joven fue conseguir dinero. Hay quienes ponen el punto de inicio de este conflicto en los días de internación del conductor en Colombia, cuando supuestamente su hija habría hecho compras delirantes con su tarjeta de crédito. Ese, dicen algunos, fue el quiebre. Morena niega esos gastos y también desconoce tener algo que ver con el dinero que, en teoría, faltó de la caja fuerte que el ex Intrusos tenía en el hotel.

Si bien Morena fue quien le dio inicio al conflicto público, con el correr de los días la exposición de su vida pareció volverse en su contra.

Morena Rial, madre de Francesco y Amadeo

En 2019, Morena se convirtió en madre de Francesco, fruto de su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni. La maternidad significó un antes y un después en su vida, aunque también estuvo acompañada de conflictos con su expareja, denuncias y una mediática separación.

En octubre de 2024 fue mamá por segunda vez, cuando nació el bebé que concedió con Matías Ogas: Amadeo. "Lo que me interesa ahora es mi nieto, Amadeo, que está bien. En un ratito ya me voy a juntar con mi nieto", aseguró este miércoles Rial en Argenzuela, el ciclo que conduce por Radio 10.

Y precisó: "Va a estar conmigo hasta que esto se resuelva de alguna manera. La resolución depende pura y exclusivamente de la Justicia, no de mí. Yo lo único por lo que estoy velando en este momento es por la salud y el bienestar de mi nieto.Es hoy lo que más me importa".