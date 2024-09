Mirtha Legrand le preguntó a L-Gante por su vínculo con Wanda: "Casi me pongo de novio"

La relación entre Wanda Nara y L-Gante siempre despertó suspicacias . Si bien nunca fue confirmado el romance, se mostraron juntos en varias ocasiones y la gente sacó sus propias conclusiones. Como no podía ser de otra manera, Mirtha Legrand fue quien se animó a hacerle la pregunta al cantante sin rodeos.

El músico respondió con cautela: “No, no, ahí… casi, digamos ”. Además, ante la observación de Mirtha de que Wanda “parecía enamorada” de él, L-Gante agregó: “Podría llegar a ser”.

Embed - "Para mi amor platónico, Mirtha Legrand" L-Gante le dedicó el show a La Chiqui con fuego y papelitos

Sin embargo, aclaró que no hubo un encuentro íntimo, ya que Wanda permaneció en su casa mientras él y su equipo se quedaron trabajando y disfrutando de una copa de vino.

L-Gante y Wanda Nara, una historia con muchos capítulos

Cabe recordar que a principios de julio se notó un particular ida y vuelta entre Valenzuela y Nara. En el marco de su colaboración con la ex Casi Ángeles, el intérprete de cumbia 420 le lanzó un palito a la conductora, quien también tenía planes de regresar a la música. “Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba, somos como alambre de púas. El que se enamora, pierde”, escribió en alusión al próximo tema de ella.

Su posteo no quedó sin respuesta. En una serie de fotos del nuevo corte que le dio a su larga cabellera, Nara le dejó un emoji de corazón roto, el cual tomó por sorpresa a sus fanáticos. El compositor no se quedó atrás, ya que le dejó una cara sorprendida que dejó más dudas que certezas respecto a lo que ocurrió con su relación.