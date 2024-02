Mirtha Legrand fue a ver por segunda vez a Fátima Florez al teatro

Legrand había presenciado la obra por primera vez durante los primeros días de enero, pero en esa ocasión no le habían asignado un buen lugar , por lo que no la disfrutó en su totalidad, lo que la hizo quedarse con ganas de regresar. Por eso motivo, Mirtha decidió darle una segunda oportunidad y regresar este miércoles al Teatro Proxy a ver espectáculo de Florez.

Mirtha también fue saludada por Marcelo Polino, artista que también participa de la obra. “Estoy emocionada ante tanto talento. ¡Qué maravilloso! He pasado una noche hermosa”, expresó La Chiqui sobre el show mientras hablaba con sus protagonistas.

“Es la segunda vez que vengo. Me encantó el espectáculo. Pero la primera vez que vine estaba un poquito atrás y no veía bien todo así que dije ‘no, yo voy a ir otra vez a verlos’", afirmó y continuó con elogios para Florez y para la producción del espectáculo: "Están fantásticos. ¡Qué feliz que he estado esta noche y cuánto me alegra haber venido!. ¡Qué inteligente estuve en venir por segunda vez!. Ahora lo vi bien. ¡Cómo cantás Fátima, qué voz que tenés, qué maravilla!".

Como era de esperarse, Mirtha no desaprovechó la oportunidad para interrogar a la primera dama. "Bueno, ¿Y el presi cómo está?", lanzó la diva, sin rodeos. Florez respondió e hizo referencia al tiempo que pasa con su pareja: “Mis días libres son los lunes. Así que termino la obra los domingos, me seco con una toalla, me subo al auto y me vuelvo rapidísimo por la ruta para poder aprovechar el día y estar un ratito con mi novio apoyándolo. Es el único día libre que tengo".