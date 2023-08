Maxi López volvió a Europa pero antes habló de sus diferencias con Wanda Nara

Maxi López no anduvo con eufemismos cuando en el aeropuerto de Ezeiza fue abordado por la prensa en la previa a su regreso a Inglaterra. El ex futbolista, que viajó a la Argentina de inmediato cuando se enteró de la enfermedad de su ex esposa Wanda Nara, no ocultó que surgieron divergencias con la madre de sus tres hijos justamente por el destino de los mismos. "Yo siempre estuve a disposición, desde un primer momento. A mi Wanda me llamó, me pidió por favor si podía venir, y al otro día me saqué un pasaje y estaba acá. Ni lo dudé. Vine para estar con mis hijos y también para ponerme a disposición" aclaró el ahora empresario futbolístico en hall central de la aeroestación.

Para muchos fue una manera de confirmar los rumores. Cuando se puso serio, una vez más, fue cuando le nombraron a Mauro Icardi, a quien ni siquiera nombró elípticamente. "No hubo acercamiento, él tiene su relación con ella y a mi lo único que me interesa es que mis hijos estén bien, nada más que eso", contestó.

Además, argumentó que "yo tengo otra hija muy chiquita en Europa y también es justo que vuelva con Daniela para ayudarla un poco con todas las cuestiones de la beba", dijo López tras la fulminante decisión de viajar a la Argentina para ponerse a disposición de Wanda y sus hijos, la que dejó en Europa a su mujer, la modelo sueca Daniella Christiansson, y a la bebé que tienen ambos.

Con respecto a su estadía en el país, dijo: "Pasamos 15 días muy buenos con mis hijos. Yo pude aprovechar para estar mucho tiempo con mis enanos, que es lo que más me interesa. Lo que me dolió, eso sí, es que cuando yo estaba en el avión se adelantó Lanata y dijo algo de un tema del que debe hablar o no la protagonista. Mis hijos ya tienen una edad donde escuchan y entienden todo y yo ahí siento que me perdí una parte. No lo llamé a Lanata, no tengo ninguna relación con él, solamente digo que hay cuestiones de empatía. Es tenerla o no, y creo que acá quedó claro que no hubo".