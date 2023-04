Marcelo Tinelli quiere sumar a Lucas Benvenuto al "Bailando por un sueño"

En tanto, Virginia Gallardo, también panelista del ciclo, disparó: “Le ponen la carga a él que tiene una historia fuerte de vida y que necesita exponerlo. Su objetivo es claro. Es la tele la que lo llama y lo va a buscar y debería aprovecharlo hasta que le digan ‘listo, beso, gracias’”. Lo cierto es que hasta ahora Benvenuto solo habló de la denuncia de abuso que le hizo a Jey Mammon y nada dijo de su interés por trabajar en televisión.

Qué dijo Lucas Benvenuto sobre su nueva vida en Ushuaia

Lucas Benvenuto, que denunció en 2020 a Jey Mammon por abuso sexual infantil y que semanas atrás rompió el silencio y habló en algunas notas para contar detalles de lo que le había sucedido con el conductor, está instalado en Ushuaia.

Desde allí, el joven de 30 años se dedica a generar contenido para sus redes sociales a través de las cuales busca motivar a sus seguidores. También muestra detalles de su día a día y, sobre todo, su amor por el patinaje artístico.

>> Leer más: Lucas Benvenuto se confesó con Karina Mazzocco y dijo que Jey Mammón le "da asco"

"Busca dentro tuyo lo que te haga feliz. Por ejemplo, yo cuando empecé a buscar que me hacía feliz descubrí que no conocía la felicidad y que no sabía lo que me iba hacer feliz", reconoció Lucas en un video que compartió en Tik Tok.

“Estoy bien acompañado y eso es lo importante a la hora de hablar”, aseguró el muchacho en charla con Karina Mazzocco, en su casa de Ushuaia. En la entrevista confesó que le da “asco” escuchar las explicaciones que da el otrora conductor de "La peña de morfi" sobre el caso