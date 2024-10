Luis Fonsi habló con La Capital: "Para mí, este es un momento de mirar hacia atrás"

—Estás de gira celebrando 25 años de carrera pero también presentando tu nuevo disco “El viaje”. ¿Qué rol sentís que ocupa este álbum en tu discografía? ¿Qué viene a expresar en este momento de tu carrera?

—"El viaje" para mí es como un momento de reflexión y de mirar hacia atrás. Como de entender todo lo que he vivido y aprendido durante estos 25 años de carrera. Es mi forma de hacerle un humilde homenaje a estas ciudades que han sido parte de mi historia, que me han dado vida, que me han dado inspiración para hacer las canciones. Decidí hacer un disco donde cada canción es el nombre de una ciudad. Eso no significa que sea un homenaje directo a esa ciudad, sino una historia que pasó en esa ciudad. Y para mi ver el track list y encontrar ciudades como Buenos Aires o Santiago, por ejemplo, me transporta ese mapa de recuerdos. Y principalmente de sueños que tenía cuando comencé esta carrera siendo tan joven.

ab67616d0000b2736a4ffb2d6e1dd69c26099993.jpg

—En el disco hay colaboraciones con artistas como Laura Pausini, Carlos Vives, Omar Montes. ¿Cómo elegís estos featurings? ¿Por qué para vos es importante colaborar con colegas?

—Colaborar para mí es obviamente celebrar. Para mi colaborar con gente que quiero es un regalo. Yo quisiera hacer veinte colaboraciones en cada disco. Creo que es una cuestión de timing principalmente. A mí me pasa de que casi siempre la canción me lleva al artista. Es lo que me sucedió en este disco con todas las canciones, excepto con la de Laura. Con ella tenía muchas ganas de volver a grabar. Nosotros hace 15 años hicimos "Todo vuelve a empezar" y yo quería revivir eso. Además, hace dos años hicimos juntos el programa "La voz" y allí estuvimos cantando muchas veces, compartimos largos días de filmación. Y dijimos que teníamos que volver a hacer algo juntos, volver a grabar juntos. Entonces me senté a escribir una canción pensando en nuestras voces. "Roma" tenía a Laura antes de la canción. En los otros casos, la canción me llevó al artista. "Santa Marta" tenía ese aire alegre, de fiesta, de vallenato, y por eso pensé rápido en Carlos Vives, que es un amor, que es mi amigo y que lo admiro muchísimo. Lo mismo con "Marbella" y Omar Montes, era una canción que necesitaba su voz. Yo a Omar lo conocí el verano anterior, lo llamé y se dio. Muchas veces sucede así, de forma espontánea, natural, sin que lo esperes.

—¿Cómo fue pasar las nuevas canciones al vivo? ¿Cómo armas el repertorio de esta gira para lograr un balance entre la posibilidad de compartir en vivo el material nuevo y de repasar lo mejor de 25 años?

—Lo más bonito es cuando uno hace una gira que celebra básicamente 25 años de carrera, el mayor reto es tomar todos estos discos y decidir que canción vamos a cantar en vivo, cual no se puede quedar afuera que canción del nuevo disco voy a hacer. Ese sigue siendo el gran reto. Uno no siempre sabe que quiere escuchar la gente. Creo que en general traté de hacer una selección de canciones que han conectado con la gente, temas románticos y rítmicos. Uno lo siente con la gente y ve con cual conecta más. Ojalá la gente disfrute mucho esa selección y arreglos, que se puso énfasis en eso para las canciones más viejas, que uno quiere que suenen más similar a las nuevas. Fue una gran búsqueda y de hacer experimentos en los que uno juega para mejorar esos arreglos.

a612dd1b1db3662bd0d2098fbec9d454dc30c5e4w.jpg

—Vas a dar shows por toda la Argentina, lo cual no es usual para artistas internacionales. ¿Cuál es tu vínculo con el país y por qué la decisión de recorrer el territorio?

—Creo que lo que dijiste es importante. No es muy común para los artistas internacionales esto, hacer este recorrido. Pero para mi era importante, porque lo he hecho en varias ocasiones. Siempre que pienso en Argentina pienso en ir de ciudad en ciudad abrazando gente, pasando momentos con mis fans, conociendo lugares mágicos. A veces no se puede por el factor tiempo, pero para celebrar un aniversario tan importante me parecía esencial diseñarlo de forma que pudiera regresar al interior y estar cerca de la gente. Es importante ir a esos lugares chiquitos y compartir con mis fans.

—Última: tu álbum se llama “El viaje”, ¿cuál es el destino de tu viaje en este momento y quiénes son tus compañeros indispensables?

—¿A dónde me iría si tuviese que pensar un viaje ideal? Si tuviese yo ahora un viaje idea me iría a un lugar que tenga playa, tropical, y me llevaría a mi familia. A mis hijos, eso siempre.