"Los delincuentes", seleccionada para representar a Argentina en los Oscar

En ocasión de su presentación en Cannes, donde Moreno fue nominado por su trabajo detrás de cámara, el cineasta reconoció con humor su sorpresa por haber llegado a esa instancia en el festival francés que se realizó en mayo pasado. “Llego a Cannes grande, con 50 años y no sé cómo; no llego como una joven promesa, sino que se trató de una invitación totalmente inesperada; aunque estoy muy contento con todo lo que hice, si dejamos de lado «El custodio» la verdad es que no me fue tan bien en el mundo de los festivales”, contó Moreno a la agencia Télam.

Autor también de “Una ciudad de provincia” (2017), “Reimon” (2014), “Un mundo misterioso” (2011) y de los filmes compartidos “El descanso” y “Mala época”, Moreno participó en Cannes con un film que indaga las cuestiones del doble, el destino y el sueño del ocio que tuvo su premiere mundial en la prestigiosa sección competitiva con la que Cannes abre sus puertas a las propuestas más innovadoras y arriesgadas y que establecen modos personales de entender la conversación cinematográfica.

“Lo bueno de llegar de esta manera -aclaró Moreno en la misma entrevista- es que lo hago muy consciente de lo que significa que de pronto te pongan arriba y después te bajen de un plumazo. Me pasó con «El custodio», que para todos era una maravilla y después me decían: «Ah... ¿filmaste más películas?». Tuve que convivir toda mi vida con esa dicotomía, de modo que sí, está bueno estar en Cannes, es honroso que te seleccionen para esta muestra, más cuando te dicen «mirá que vimos 2.000 películas» y uno piensa que posiblemente hayan quedado mejores películas que la de uno fuera de la selección, pero el hecho de que te pongan en el centro de la escena y te digan que sos genial, ya lo conozco y me genera escepticismo, lo miro con sospecha”.

image - 2023-10-02T171345.673.jpg Rodrigo Moreno en la presentación del film en Cannes.

“Lo que más me gusta de estar en Cannes es que sé que me garantiza la posibilidad de hacer mi próxima película y lo que más quiero en la vida es seguir filmando, yo no quiero hacer series ni ser publicista, yo quiero hacer películas y un reconocimiento como estar en Un Certain Regard es de esperar que por lo menos me asegure poder filmar el próximo ovni que tengo en la cabeza”, reflexionó sin saber que esa misma película lo pondría en el radar de Hollywood, aunque aun resta saber si quedará en al terna de producciones extranjeras.

Según contó el Moreno, la película tiene un extenso recorrido que se remonta a 2018. “Es un proyecto que tengo hace muchos años, tardé mucho tiempo en entender cómo construir esta historia, y después fueron muchos años buscando financiamiento para hacerla y, después de eso, fueron muchos años para hacerla: estuvimos cinco años filmando, se inició el rodaje en 2018, en 2019 se paró por falta de fondos, en 2020 retomamos y nos agarró la pandemia, seguimos en 2021 y terminamos en septiembre de 2022, fueron cuatro o cinco salidas a filmar, un rodaje muy largo y muy placentero que fue adoptando muchas escalas diferentes, tamaños muy diferentes en términos de producción, por momentos fue una película que la hicimos entre muy pocos. Fue un rodaje muy atractivo para mí como director y me mantuvo muy entrenado durante cuatro años, filmando todos los años. No se parece a nada de lo que hice antes”.

"Los delincuentes" de Rodrigo Moreno: Suspenso, amor y comedia en Cannes • RFI Español

La quinta película de Rodrigo Moreno es una coproducción entre Argentina (Wanka Cine, Jaque Productora y Rizoma Films), Chile (Jirafa Films), Brasil (Sancho&Punta) y Luxemburgo (Les Films Fauves). Además de su proyección en Cannes, participó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Nueva York y del Festival Internacional de Cine de Toronto y obtuvo una calificación del 95 por ciento en el sitio web estadounidense Rotten Tomatoes.

Durante su recorrido internacional y su impacto en los festivales, la película fue ampliamente elogiada por prestigiosos medios especializados. Así, el portal Indiwire la calificó como “exquisita”; el diario británico The Guardian dijo que “podría ser un clásico de culto” y The Variety la consideró “una deliciosa y bizarra película de robos”.

“Los delincuentes” rompió con una tradición no escrita en la academia del séptimo arte nacional, que suele elegir a la misma producción tanto para los Goya como para el galardón que entrega su par de Hollywood. Este año, “Puan”, la comedia de María Alché y Benjamín Naishtat, fue la seleccionada para la gala española. “Los delincuentes”, en tanto, no sólo tendrá estreno en Argentina, sino que también se verá en cines de Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de la Europa. Comprada por Mubi en Cannes, también se podrá ver en Corea y Taiwán, entre otros territorios.