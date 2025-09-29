La Capital | Zoom | La voz argentina

"LaVoz Argentina" entra en la recta final: qué etapas quedan y cuándo termina el reality show

Con nuevos "Rounds" a punto de comenzar, los equipos se preparan para definir quiénes serán los finalistas

29 de septiembre 2025 · 15:09hs
La Voz Argentina está cada vez más cerca de encontrar al próximo talento nacional

"La Voz Argentina" está cada vez más cerca de encontrar al próximo talento nacional

"La Voz Argentina" continúa siendo uno de los programas más elegidos de la TV nacional. En estos momentos, el reality que busca dar a conocer nuevos talentos se encuentra en la fase de el tercer "Round". En esta instancia, los participantes de cada equipo se vuelven a enfrentar pero cada vez más cerca de la final.

Ya superada la instancia de "Batallas", "Knockouts", "Playoffs" y varias capas de “Rounds”, el reality argentino está cada vez más cerca de encontrar al próximo talento nacional. No obstante, todavía quedan algunas semanas para disfrutar de las ya conocidas voces y personajes de esta temporada antes de llegar a los cuartos de final de la competencia.

De esta forma, este martes, los cinco mejores de cada equipo se deberán volver a enfrentar en la cuarta etapa de los "Rounds".

Cómo es la cuarta etapa de "Rounds" en "La Voz Argentina"

En la cuarta etapa de los "Rounds", cada equipo cuenta solo con cinco participantes.

Es así como, luego de que cada concursante haga su presentación, dos de ellos podrán ser salvados por el voto de su coach y otros dos serán salvados por el voto del resto de los coaches. De este modo quedará un eliminado en cada equipo.

¿Quiénes son los finalistas de los "Rounds"?

Los participantes que se enfrentarán en la cuarta etapa de los Rounds por cada equipo son los siguientes:

Team Lali Espósito:

  • Valentino Rossi.
  • Giuliana Piccioni.
  • Alan Lez.
  • Iara Lombardi.
  • Jaime Muñoz.

Team Miranda!

  • Joaquín Martínez.
  • Sofía Verna.
  • Pablo Cuello.
  • Emiliano Villagra.
  • Eugenia Rodríguez.

Team Luck Ra:

  • Federico Mestre.
  • Nathalie Aponte.
  • Nicolás Behringer.
  • Lucas Barros.
  • Thomas Dantas.

Team Soledad Pastorutti:

  • Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.
  • Luis González.
  • Milagros Amud.
  • Violeta Lemo.
  • Valentina Otero.

¿Cuándo termina "La voz Argentina"?

Habiendo superado distintas etapas, el programa de TV ya va llegando a su fin. En este momento, se encuentran la última instancia antes de los cuartos de final. Luego, solo queda la gran final.

En cuanto a la última transmisión, todavía no se confirmó cuál será la fecha exacta, pero desde Telefé revelaron que la gran final tomará lugar durante el mes de octubre.

En ese sentido, desde el canal afirmaron que la incertidumbre en cuanto a la fecha de la última emisión tiene que ver con determinados partidos de fútbol programados en la pantalla de Telefé.

¿Dónde ver "La voz Argentina" en vivo y sin cable?

En el último tiempo, el reality se volvió uno de los más elegidos por los argentinos. Si bien es una producción de Telefe, hay varias maneras de ver el programa en vivo sin necesidad de pagar el servicio del cable.

"La voz Argentina" se pueden ver por diversos canales de streaming:

  • En MiTelefe: ingresando a mitelefe.com en la opción “Vivo”
  • En la plataforma de streaming HBO Max
  • En el streaming gratuito de Pluto TV
  • En los streams Telefé y Luzu TV: disponibles en Twitch, YouTube.

Asimismo, los programas completos y los recortes de cada una de las presentaciones se pueden ver en el canal oficial de Youtube.

Otro barra de Newells preso: cayó Zapa entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

Otro barra de Newell's preso: cayó "Zapa" entre decenas de detenidos en más de 100 allanamientos

