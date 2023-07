“Estoy feliz con lo del Martín Fierro”, dijo el conductor de la última emisión de Gran Hermano (Telefe). “Es una fiesta que amo y en su momento estuve por hacerla, hace unos años atrás. Y al final no se dio. Pero ahora están dadas todas las condiciones y después de semejante año con Gran Hermano, me parece que está bueno hacerla. Es divertido, me gusta”, agregó Del Moro entusiasmado con el desafío de conducir uno los grandes premios de la televisión argentina.