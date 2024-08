La Latina Jazz Band se presenta este viernes en el local de la Mutual de Empleados Públicos

The last dance: volvió Últimos Cartuchos por un día en streaming

Algunos de los integrantes tiene una caprichosa teoría sobre por qué el jazz aparece y desaparece de las escena en las ciudades y por que tuvo una ausencia en los primero años 70´; “Todo fue muy bien hasta "Los Beatles", ellos usaron cuatro instrumentos que fueron los que se pusieron de moda y los muchachos dejaron de estudiar trompeta, trombón, contrabajo, además eran instrumentos caros y era más fácil comprar una guitarra o un bajo”, cuentan. Recuerdan además un Rosario musical que mutó a través del tiempo y las épocas.

Carlos Pueblas (75) es ingeniero químico y toca el saxo barítono: “Nos juntamos por que queremos tocar. Algunos nos conocíamos de otras orquestas, otros hacía años que no tocábamos, pero música es eso, pasión y ganas”.

Diego “el pibe” Segura (43) cuenta que: “En esta banda cada parte es protagonista. Cuando ensayamos_rigurosamente los sábados por la tarde_ y a veces falta un instrumento tarareamos la parte que está en el arreglo y seguimos las entradas como están en la partitura. Somos amigos y la orquesta misma es un solo instrumento”, acota Segura.

En cuanto a lo profesional, poco pudieron vivir de la música y sólo fue una pasión, pero recuerdan que varios de los músicos de jazz, como Nellio Moine, que fue miembro de la “Orquesta Sinfónica Provincial" murió a los 92 años y tocó si instrumento hasta dos meses antes de fallecer. "En los 70 el titular del Sindicato de Músicos, Agustín Garnero, reunió a los empresarios de la noche y se acordó pagos y condiciones de trabajo para los músicos, eso creó una escuela y dio trabajo”, sintetizan.

Néstor Toldo (73), el pianista, es multifacético; A los 13 ya era profesor de acordeón, y después fui tocando trompetas, guitarra y de todo un poco hasta que me regalaron un piano. No soy pianista, sólo soy dueño de un piano”, cuenta como chiste, sus colegas de escenario saben que si no fuera un gran músico no estaría allí con ellos, compartiendo el entusiasmo. “El músico quiere tocar, no importa como ni cuando y nosotros queremos y vamos a tocar, el objetivo es que la gente la pase bien”. Mientras se hace la nota charlan entre ellos, se tiran una melodía, revisan la lista de temas y acuerdan el bis, que ya dan por descontado.∏