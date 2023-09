La Joaqui habló de las acusaciones en su contra por estafa

La cantante y jurado de “Got Talent” fue acusada de no cumplir contrato en una serie de shows que tuvo que cancelar por problemas de salud. Según estas versiones, la cantante habría cobrado igual por presentaciones que no realizó.

“Ante los sorprendentes rumores acerca de una denuncia por estafa en mi contra, por un supuesto incumplimiento contractual con relación a un show que no pude realizar por indicación médica (lo que fue de público conocimiento), avisé públicamente por qué no iba a hacer ni cerrar fechas por ese periodo)”, aseguró en el descargo publicado en Twitter, en referencia a la licencia que decidió tomarse hace unos meses.

Más adelante, La Joaqui se desmarcó de las acusaciones. “Mi salud no les importó y vendieron y compraron shows míos como si yo fuese un objeto de otro. Ignorando mis aclaraciones. Les encanta hacer leña del árbol caído. Lo necesitan para existir. Hago saber que yo no realizo las contrataciones, ni recibo los pagos. Invito al supuesto ‘estafado’ a publicar el contrato y con quien lo firmó, razón por la cual nada tengo que ver con la presunta denuncia que maliciosamente está circulando y que sólo tiende a dañar mi imagen”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmedicenlajoaqui%2Fstatus%2F1704983966216859871&partner=&hide_thread=false Ya no saben qué más hacer pic.twitter.com/RBFChvBY4q — La Joaqui (@medicenlajoaqui) September 21, 2023

Además, tildó de "mamarrachos" con "actitud maliciosa" a quienes compartieron a las acusaciones desde la prensa, y dedicó la última parte del descargo a criticar estas posturas "amarillistas". "Ya vienen inventando e hiriéndome como si fuera un objeto de su autoría al cual pueden hacer y deshacer cuando no tienen de qué hablar, o cuando necesitan movimiento. Si quieren marketing paguen publicidad”, afirmó la cantante, con clara indignación.



“No es el primer evento de mentiras que me genera una violencia masiva recibida y no me gusta alimentar estas cosas, pero ya estoy zarpada que nos usen de blanco mediático para tener más visibilidad. Violencia es mentir, no nuestra música. Te apuñalan y actúan como si fueran ellos los que sangran. Todo tiene un límite”, cerró la artista.