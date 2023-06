La chica de Ipanema: murió Astrud Gilberto, la icónica voz de la bossa nova

La cantante falleció en Filadelfia a los 83 años. Fue parte de los inicios de la bossa nova y su versión de "The girl from Ipanema" recorrió el mundo.

La cantante brasileña Astrud Gilberto, ícono de la bossa nova e intérprete de la histórica versión de “Garota de Ipanema”, falleció este martes a los 83 años por causas que se desconocen. Así lo dio a conocer su nieta Sofía Gilberto, quien no reveló la causa de la muerte.

Su voz es sinónimo de bossa nova en todo el mundo, principalmente por una canción que llegó a grabar casi de manera fortuita. En marzo de 1963, la recién nacida bossa nova se preparaba para pegar el salto internacional, y allí estaba el saxofonista de jazz Stan Getz dándole forma a un disco con el guitarrista João Gilberto y el pianista Antônio Carlos Jobim. Decidieron incluir una bossa nova que el propio Tom Jobim había compuesto con Vinícius de Moraes, que empezaba diciendo: "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar". Resolvieron grabar el inicio en portugués y la segunda parte en inglés, pero todavía faltaba quien hiciera la voz principal. Y allí estaba la muy tímida esposa de João Gilberto, Astrud Evangelina Weinert, a punto de cumplir 23 años y dispuesta a protagonizar uno de los debuts profesionales más refulgentes de la historia de la música.

Nacida el 20 de marzo de 1940 en Salvador de Bahía, Astrud era hija de un alemán y una brasileña. Su versión de "Garota de Ipanema" (que en el disco "Getz/Gilberto" tuvo nombre en inglés, "The girl from Ipanema") la convirtió en la voz de la bossa nova en el mundo, con la que ganó en 1965 el premio Grammy, el primero otorgado a una cantante brasileña. Si bien se separó de João Gilberto meses después de su grabación consagratoria, conservó su apellido de casada.

1965 • Astrud Gilberto • The girl from Ipanema

Astrud Gilberto continuó su carrera con 18 álbumes en los que pasó de la bossa nova al MPB, standards de jazz y canciones en inglés, español, francés, italiano y alemán. Tuvo discos exitosos como “Getz Au-Go-Go” (1964, grabado en vivo con el Stan Getz Quartet) y “The Shadow Of Your Smile” (1965), pero siempre fue esa "menina" tímida que susurraba "Garota de Ipanema", la segunda canción más versionada de la historia después de "Yesterday", de The Beatles.