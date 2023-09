Kenneth Branagh regresa al cine con un relato de Agatha Christie

Tras dirigir y protagonizar dos películas basadas en novelas emblemáticas de Agatha Christie, “Asesinato en el Expreso de Oriente”, en 2017, y “Muerte en el Nilo”, en 2022, la tercera adaptación de Branagh se inspira en la novela de 1969 “Hallowe’en Party” (conocida en español como “Las Manzanas”). Trabajando junto al guionista Michael Green, eligió en esta ocasión apartarse un poco del texto original y sumar a la historia elementos de otros títulos de la autora, como la colección de cuentos espeluznantes “The Last Seance” .

De esta manera, la nueva adaptación cinematográfica suma el elemento del terror al característico tono de misterio de los relatos de Christie. Branagh explica: “«Asesinato en el Expreso de Oriente» abordaba la venganza. «Muerte en el Nilo» abordaba la codicia. Esta película trata sobre si hay algo en el más allá, un fantasma o un dios... y si Poirot ahora cree en eso o no. Ese dilema inevitablemente lleva a él, y a nosotros, a sentir muchísimo, muchísimo terror”.

Apoyados en una trama y un escenario marcados por el terror y lo sobrenatural, Branagh y Green también quisieron llevar la idea del tormento más allá. Así, la versión de Hercule Poirot creada por la dupla creativa ahonda en sus traumas y sus miedos, y en los fantasmas del pasado que lo acechan en el presente. “Cada vez que conversábamos sobre la historia o el tema de la película, la palabra embrujado surgía una y otra vez”, explicó Green.

haunting_in_venice_dtlr2_4k_185_t_709_tiff_87978.jpg Michelle Yeoh integra un elenco estelar.

En ese sentido, añadió: “El término embrujado puede significar muchas cosas. Uno puede estar embrujado por un espíritu, o estar embrujado o atormentado por su pasado. Puede estar embrujado por sus ideas, o sentirse atormentado por la oscuridad. Poirot extrañamente lo está por todas esas cosas. En esta película, se debate si cree o no en lo sobrenatural. Pero, al mismo tiempo, es un hombre atormentado por todo lo que ha atravesado, y por todas las muertes que ha visto. La muerte para él está tan presente, que ya sea que los fantasmas sean reales o no, él los oye durante la noche y los ve durante el día, y eso hace que le sea tan difícil vivir su vida”, apuntó el guionista.

“Cacería en Venecia” reúne a Branagh con sus estrellas de “Belfast”, su película semiautobiográfica, Jude Hill y Jamie Dornan, así como con la nueva ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Tina Fey, Kyle Allen, Camille Cottin y Kelly Reilly, entre otros. otros.

haunting_in_venice_dtrl1_rec709_mkt_stills_230421_007.086875.jpg La ciudad italiana se transforma en un escenario siniestro.

Brannagh dirigió “Frankenstein” en 1994, basada en la novela de Mary Shelley. Consultado sobre si “Cacería en Venecia” marca un regreso al terror, el director explicó a la revista The Hollywood Reporter: “Yo diría que es firmemente un thriller sobrenatural y las reglas normales no se aplican. Entonces, por más magnífica que sea Venecia, la película y la historia en sí no son tan góticas como podría parecer, pero ciertamente son exóticas. Es ciertamente misterioso, al igual que el otro trabajo de Michael Green. Y en el trabajo de Agatha Christie, tenés la oportunidad de entablar una conversación que subvierte el género, por lo que ciertamente estamos felices, como ella y Michael, de asustar a la gente. Espero que podamos y espero que lo hagamos”, bromeó.

En ese sentido, añadió: “Hay un personaje en la película que dice: «Las historias de miedo hacen que la vida sea menos aterradora», pero seguro que pueden hacer que ir al cine sea memorable. Es el tipo de historia que intenta crear esa sensación de nudo en el estómago y es realmente muy divertida de ver con una gran multitud en un cine. Así que estoy muy feliz de que estrenemos una historia como esta en los cines. Entonces, en ese sentido, es un regreso a abrazar la idea de las historias de miedo, ya sean thrillers, terror o algún tipo de mezcla de géneros. Creo que el objetivo era estar en el medio. Poirot tiene que enfrentarse a algunos fantasmas a lo largo de esta larga y oscura noche del alma, es decir, esta trampa en un palacio embrujado en Venecia durante una terrible tormenta, pero dentro de eso queremos entrar, entretener, divertir y asustar”.