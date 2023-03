Julieta Prandi irá a juicio con su ex por abuso sexual

Julieta Prandi denunció a su ex marido por varias causas: el robo de todo su patrimonio es una de ellas, pero es el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado el que será elevado a juicio oral. “Hoy me enteré. Hace más de un año que hice la denuncia y estaba esperando. Me hicieron una pericia oficial, él se negó. La perito avaló lo que yo estaba diciendo. El fiscal pidió la elevación a juicio, eso pasó al juez y en el medio muchas apelaciones de su parte. Arriba del juez está la Cámara. Me citaron a declarar, me escucharon y hoy la Cámara decidió rechazar la apelación de él y elevar a juicio oral”, explicó la conductora.