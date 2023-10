Juana Viale lanza la cuarta temporada de su programa de los domingos

Durante una entrevista exclusiva con La Capital, la nieta de la diva más longeva de la historia del espectáculo nacional, explicó cómo se prepara para el ciclo que se relanza justo tres semanas antes de una crucial elección presidencial. “La continuidad es la mesa, el formato y las entrevistas. Creo que el programa de la noche que conduce Mirtha Legrand tiene un tinte más político. En cambio, los almuerzos de domingo buscan ser algo más familiar , más fresco, no tan incisivo, con presencia de artistas, principalmente”, explicó.

En las charlas, los coletazos sobre qué pasa en la Argentina políticamente, van a estar de todos modos. Sin embargo, la idea no es que tengamos mesas específicamente políticas. De todos modos, la conversación política se va tejiendo en la mesa y hay que ver cómo se va dando. Hay personas que son mas afectas a hablar de temas políticos y hay otros que no les gusta tanto. Puede surgir como no. Ahora se viene el balotaje, pero después tenemos que seguir laburando.