Jorge Rial, tras el episodio cardíaco: "Sigo de pie pero ya no soy el mismo"

“En principio, por disfrutar esta nueva oportunidad. Gracias por todo el cariño. Me llegó todo. Sigo de pie, pero ya no soy el mismo. Sería un error serlo después de la ola gigante que me revolcó. Nos vemos pronto”, agregó el conductor de C5N.

“Lo que le hicieron se llama cinecoronariagrafía (o cateterismo cardíaco), que estudia las arterias del corazón. Pero me dijo que estaba bien. Le digo: ‘Jorge, si querés que vaya avisame’, porque estaba solo, entonces me dijo: ‘No, hago el estudio y después te llamo’. Pero la verdad es que al rato me llamaron porque se había complicado su situación. Así que ahí tuve que buscar contactarme con la clínica, un sábado a la noche en un lugar donde no me conocían. Fue difícil”, contó su médico, Guillermo Capuya.

