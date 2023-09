Jorge Lanata sorprendió en su regreso a la televisión: "Vivan todo lo que puedan"

“Lo que les quería contar: tengo 63 años, menos un mes. Se me perdió un mes. Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que pasa, no me acuerdo nada . O mejor dicho, me acuerdo sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que nunca voy a recupera r”, comenzó el periodista.

“Vivimos como inmortales y realmente le damos poca importancia a las cosas más importantes. Vivimos como si el amor existiera siempre, como si el tiempo fuera infinito. Voy a ser obvio, pero este mes que perdí me hizo pensar en la eventualidad. Cualquier cosa puede pasar. Somos una rama que se rompe”, continuó.

“Yo me di cuenta después, pude no haber vuelto. No sé por qué volví. Hoy podría haber acá una película o un programa homenaje y chau. Es cierto que el mundo gira sin nosotros. ¿Y entonces cómo vivir? Saben que, no sé. Imagínense que ahora todo se termina, ahora. Traten de vivir sin arrepentirse, de lo que no hicieron, de lo que no pudieron, de lo que dejaron atrás. Creemos que sí, pero no hay tiempo. En cualquier momento, una vida te puede robar un mes o más”, concluyó.

Lanata recibió el alta médica el pasado 16 de septiembre, después de pasar 19 días internado en la Fundación Favaloro. La idea era que continuara su recuperación en su domicilio y que no retomara su actividad profesional. Sin embargo, tuvo que ser reingresado al centro de salud con un cuadro febril, que demandó que estuviera bajo estrictos controles médicos.

El primer y único parte médico de su internación, la Fundación Favaloro destacó el problema de salud por el que el periodista fue hospitalizado. “Lanata fue internado para el tratamiento de una infección urinaria bacteriémica, siendo necesaria su permanencia en el hospital para un adecuado control clínico y cumplimiento del esquema terapéutico”, fue parte de lo comunicado el 25 de agosto.