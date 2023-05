Jimena Barón habló de su experiencia con la serie de Fito Páez: "Casi me muero" La cantante estuvo invitada en "La noche de Dente" y compartió su amor por la música del rosarino y sus apreciaciones sobre la ficción de Netflix. 19 de mayo 2023 · 11:08hs

Jimena Barón habló de su vínculo con la música de Fito Páez y su experiencia viendo "El amor después del amor".

Jimena Barón dio sus apreciaciones sobre “El amor después del amor”, la serie biográfica sobre Fito Páez que es furor en Netflix. La actriz y cantante pasó por el programa conducido por Fer Dente y contó su historia de amor con la música del rosarino.

Jimena, que está presentando su gira “Mala Sangre”, habló de Fito en el segmento del programa llamado “el disco de la vida”, en el cual el invitado elige una serie de canciones para hablar de experiencias personales. Entre su selección, que también incluyó temas de Michael Jackson y Los Piojos, puso "Mariposa Tecknicolor", el clásico del rosarino que forma parte de "Circo Beat",

“‘Mariposa Tecknicolor’, ‘Circo Beat’ son mi primario. Este disco que salió en el ‘93, no me acuerdo bien, fue un disco que escuchábamos en el colegio. Era ir a pedir el grabador a los del B para poner ‘Circo Beat’. Es un disco que tiene mucha alegría, mucha felicidad, mucha Argentina. Entonces, me lleva al primario de los pelos”, aseguró Jimena. Después, cantaron juntos unas estrofas con Fer Dente.

J MENA y las canciones que cambiaron su vida >> Leer más: "El amor después del amor": "Nos hubiera encantado filmar la serie en Rosario"





Al ver el fuerte vínculo de Barón con la música de Páez, Dente preguntó por la biopic: "La serie te pegó por todos lados, ¿no? Te deshidrataste como todos", dijo el conductor en referencia a la emotividad que suscitó la serie en muchos espectadores. De hecho, Jimena había subido historias a Instagram donde se la podía ver llorando con

“El amor después del amor”. “Chicos, me angustié. Con la serie casi me muero”, afirmó. Finalmente, agregó más elogios a Páez y su música, y remarcó la influencia de sus canciones en su infancia: “Un tipo tan sensible, que compone tan pegado a lo que va viviendo, a lo que va sintiendo. Estas canciones me matan, me llevan a mis amigos del primario, que después... la vida, te vas abriendo y por ahí no te ves más, pero unía Circo Beat de una manera muy hermosa”, cerró.