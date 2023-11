Fran Drescher reveló las presiones que sufrió durante la huelga de actores

La actriz, que se hizo famosa con "La Niñera", confesó que temió "no sobrevivir" a las negociaciones con los estudios de Hollywood.

"Liderar un grupo de este tamaño con tanto en juego me exigía el máximo. Me preocupaba mucho no sobrevivir a esto", aseguró, sobre el hecho de representar a los más de 160000 actores y actrices agremiados. Además del estrés de los dificultosos intercambios con la AMTPT (que agrupa las compañías más poderosas de la industria), también recayó sobre SAG y sus representantes el parate total de las producciones de Hollywood.