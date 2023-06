Fito Páez se sometió a una intervención quirúrgica en el sanatorio Otamendi

Fito Páez fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica en el sanatorio Otamendi , en el barrio porteño de Recoleta. Tras la operación, un procedimiento programado y ambulatorio, volvió a su casa a descansar. No se dieron detalles sobre el tipo de práctica médica a la que fue sometido el cantante rosarino.

La intervención quirúrgica llega en un momento clave de la vida del artista . No solo acaba de culminar el tramo americano de su gira internacional, con elogios de la crítica y el público, y de estrenar la serie sobre su vida, sino que además lanzó la reversión del disco más exitoso de su carrera, que tituló "EADDA9223".

“Tengo cero expectativas con el disco. Cada vez es más así. Me gustaría que la gente lo disfrute, que la gente coja con el disco, baile, que se besen, que tengan hijos. Eso me gustaría que pase. Todo esto es para la emoción, no tiene ningún otro sentido”, comentó al dar a conocer su nuevo trabajo discográfico.