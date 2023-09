Estrenan "El Conde", con un Pinochet en clave de comedia negra

Larraín es autor de películas como “No”, en la que también abordó la figura de Pinochet, y los biopics “Spencer”, sobre Lady Di, y “Jackie, en el que explora la vida de Jacqueline Kennede, entre otras que se pueden ver en Netflix. Durante la promoción de su film sobre la fallecida princesa británica, aseguró que la había hecho para que su madre pudiera ver una de sus películas. Larraín, de familia conservadora, confesó durante una rueda de prensa en Venecia que hasta ese momento su madre no había visto “El Conde” y que esta vez no la hizo para nadie. “Las motivaciones de las películas a veces son bastante misteriosas. No tengo una motivación con respecto a la audiencia. Esta vez no creo que hubiera una motivación”, aseguró sobre “El Conde”.

Sin embargo, destacó la función del cine como registro histórico: “El cine es la gran máquina del tiempo que hemos inventado como sociedad, como cultura, y que te permite pensar lo pensado, vivir lo vivido y te permite recordar y dejar una huella de memoria y de percepción sobre el pasado. En este caso, una huella sobre la impunidad y cómo la impunidad produce eternidad”.

En ese sentido, añadió que todavía “cuesta acercarse” a esa figura que dominó el destino del país entre 1973 y 1990, y cree que es “porque quizás es una figura muy reciente para algunos”. Para el cineasta, todo depende de encontrar “el ángulo correcto, los actores correctos o el tono correcto”. “Chile es un país que está dividido, que sigue quebrado por por la figura y la presencia de Pinochet, y probablemente eso fue debido a la falta de justicia. Pinochet es una persona que murió en plena impunidad, libre, sin haber ido a la cárcel nunca, y es posible que hubiese sido distinto si lo hubiéramos juzgado como lo hicieron los argentinos o los uruguayos”, añadió.

Los géneros elegidos por Larraín para abordar al exdictador fueron la sátira y el absurdo. “Para mí era la única forma de hacerlo”, afirmó. “Me parece que acercarse a Pinochet de una manera realista o dramática, produce la primera complicación, que es que Pinochet podría generar alguna forma de empatía. Quizás el blanco y negro y la sátira produce la distancia necesaria para poder verlo, observarlo y tener la sensibilidad correcta hacia hacia alguien que hizo tanto daño. Alguien que, por tanto, tiene que ser mirado desde el ángulo correcto”, explica sobre su film.

Castro es conocido en Argentina por sus trabajos en “El suplente” y “La Cordillera”, y en “El Conde interpreta a un pulcro mayordomo encargado de que Pinochet no se quede sin sangre. Vadell, de sorprendente parecido físico con Pinochet, dijo a medios chilenos que él, en realidad, no interpreta a Pinochet sino a un personaje. “No pretendí jamás imitar a Pinochet, yo hice El Conde. El actor tiene que hacer lo que está en el guión, y ahí está El Conde, no Pinochet. Todo es una figura imaginaria”, afirmó. Sobre el impacto del film, apuntó que ayudaría a “no ver a esta figura como casi intocable, casi mítica, en la que se ha convertido este caballero”.