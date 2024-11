En el funeral de Liam Payne se reencontraron los ex miembros de One Direction

Los ex miembros de la boy band británica One Direction estuvieron presentes en el funeral de Liam Payne

El funeral de Liam Payne, el ex integrante de One Direction, se llevo a cabo este miércoles en una ceremonia privada en la región de Home Counties, en el centro de Inglaterra. La triste ocasión estuvo marcada por el reencuentro, después de casi una década, de los ex miembros y compañeros de la exitosa banda.