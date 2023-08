Eliminan un tema de Queen de una recopilación para niños por gordofóbico

Aunque el sitio advierte que "las letras de algunas de estas canciones contienen temas para adultos, incluidas referencias ocasionales a la violencia y las drogas ", el tema compuesto por el guitarrista Brian May no superó el filtro de la censura debido al carácter explícito de su título , advirtió el diario inglés The Sun al dar cuenta de la noticia.

El álbum recopilatorio incluye además de este corte clásicos como "Bohemian Rhapsody", "We Are Te Champions", "Somebody to Love", "We Will Rock You" y "Killer Queen", entre tantas.