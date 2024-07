El rapero Drake apostó una cifra millonaria a que Canadá le ganá a la selección argentina

En caso de acertar, Drake se llevaría casi 3 millones de dólares. Muchos destacan que no suele tener mucho éxito en sus predicciones deportivas

Drake es conocido por no "pegarla" con sus apuestas

apuesta drake.jpg

"This could get Messi (se traduce en un juego de palabras que sería 'esto se puede llegar a poner feo)'", escribió el cantante a través de sus historias, donde mostró una foto de su apuesta.